Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina, kata Menteri Luar Negeri Winston Peters pada hari Senin.
Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan resmi pada bulan September dan menyampaikan pendekatan pemerintah tersebut di Pekan Pemimpin PBB, tambahnya.
Beberapa negara, termasuk Australia, Inggris, dan Kanada, telah mengumumkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.
Peters mengatakan bahwa meskipun beberapa mitra dekat Selandia Baru telah memilih untuk mengakui negara Palestina, Selandia Baru memiliki kebijakan luar negeri yang independen.
"Kami berencana untuk mempertimbangkan isu ini dengan hati-hati dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru," kata Peters dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah perlu menilai apakah kemajuan yang cukup telah dicapai menuju wilayah Palestina menjadi negara yang layak dan sah untuk mendapatkan pengakuan dari Selandia Baru.
"Selandia Baru telah jelas untuk beberapa waktu bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina adalah soal kapan, bukan jika," tambah Peters.
Pengumuman ini muncul setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.
"Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri," katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang "permanen."
"Ada momen peluang di sini, dan Australia akan bekerja dengan komunitas internasional untuk memanfaatkannya," tambahnya.
Beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Kanada, telah mengumumkan rencana untuk mengakui kenegaraan Palestina sejak 7 Oktober 2023.