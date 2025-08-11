PERANG GAZA
Selandia Baru mempertimbangkan pengakuan atas negara Palestina, menurut Menteri Luar Negeri
Keputusan tersebut diperkirakan akan disahkan pada bulan September, setelah komitmen Australia dan komitmen serupa dari Inggris, Kanada, dan negara-negara lain sebelum Sidang Umum PBB.
Langkah ini dilakukan setelah Australia menyatakan akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September mendatang. / AP
11 Agustus 2025

Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina, kata Menteri Luar Negeri Winston Peters pada hari Senin.

Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan resmi pada bulan September dan menyampaikan pendekatan pemerintah tersebut di Pekan Pemimpin PBB, tambahnya.

Beberapa negara, termasuk Australia, Inggris, dan Kanada, telah mengumumkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.

Peters mengatakan bahwa meskipun beberapa mitra dekat Selandia Baru telah memilih untuk mengakui negara Palestina, Selandia Baru memiliki kebijakan luar negeri yang independen.

"Kami berencana untuk mempertimbangkan isu ini dengan hati-hati dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru," kata Peters dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah perlu menilai apakah kemajuan yang cukup telah dicapai menuju wilayah Palestina menjadi negara yang layak dan sah untuk mendapatkan pengakuan dari Selandia Baru.

"Selandia Baru telah jelas untuk beberapa waktu bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina adalah soal kapan, bukan jika," tambah Peters.

TerkaitTRT Global - Australia akan akui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September — Albanese

Pengumuman ini muncul setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

"Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri," katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang "permanen."

"Ada momen peluang di sini, dan Australia akan bekerja dengan komunitas internasional untuk memanfaatkannya," tambahnya.

Beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Kanada, telah mengumumkan rencana untuk mengakui kenegaraan Palestina sejak 7 Oktober 2023.

SUMBER:Reuters
