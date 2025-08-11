Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina, kata Menteri Luar Negeri Winston Peters pada hari Senin.

Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan resmi pada bulan September dan menyampaikan pendekatan pemerintah tersebut di Pekan Pemimpin PBB, tambahnya.

Beberapa negara, termasuk Australia, Inggris, dan Kanada, telah mengumumkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.

Peters mengatakan bahwa meskipun beberapa mitra dekat Selandia Baru telah memilih untuk mengakui negara Palestina, Selandia Baru memiliki kebijakan luar negeri yang independen.

"Kami berencana untuk mempertimbangkan isu ini dengan hati-hati dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru," kata Peters dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah perlu menilai apakah kemajuan yang cukup telah dicapai menuju wilayah Palestina menjadi negara yang layak dan sah untuk mendapatkan pengakuan dari Selandia Baru.