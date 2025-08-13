Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19 hingga 25 Oktober mendatang.

Dengan hanya tersisa dua bulan menuju acara, Taufik meminta semua pihak tetap fokus pada persiapan teknis dan kesiapan atlet.

“Acara ini semakin dekat, jadi kita harus tetap fokus. Kita ingin sukses tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi juga dari sisi performa. Oleh karena itu, atlet kita harus benar-benar siap,” kata Taufik, dikutip dari situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Ita Yuliati, Ketua Federasi Senam Indonesia (FGI), di Jakarta pada Senin lalu. Pertemuan tersebut meninjau kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah, termasuk pembaruan sponsorship, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan strategi promosi.

Persiapan teknis dan regulasi Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 akan menampilkan 501 atlet dari 82 negara dan menjadi ajang kualifikasi resmi Olimpiade Los Angeles 2028. Ita Yuliati memastikan Indonesia Arena siap secara teknis untuk menyelenggarakan kejuaraan tersebut.