Orang Amerika memperingati 24 tahun sejak serangan 11 September 2001 dengan menggelar upacara, kegiatan sukarela, dan penghormatan lain untuk mengenang para korban.
Banyak keluarga dari hampir 3.000 orang yang tewas akan bergabung dengan pejabat dan politisi pada peringatan Kamis di New York, Pentagon, dan Shanksville, Pennsylvania.
Sementara itu, beberapa memilih untuk menandai hari itu dengan pertemuan yang lebih intim.
James Lynch, yang kehilangan ayahnya, Robert Lynch, saat serangan World Trade Center, mengatakan bahwa ia dan keluarganya akan menghadiri upacara di dekat kampung halaman mereka di New Jersey sebelum menghabiskan hari di pantai.
“Ini salah satu hal di mana kesedihan, saya rasa, tidak pernah benar-benar hilang,” kata Lynch saat ia, pasangannya, dan ibunya bergabung dengan ribuan relawan menyiapkan makanan untuk yang membutuhkan pada acara amal 9/11 di Manhattan sehari sebelum peringatan. “Menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan itu, saya rasa, menjadi bagian besar dari pertumbuhan saya,” tambahnya.
Peringatan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan politik. Peringatan 9/11, yang sering dipromosikan sebagai hari persatuan nasional, berlangsung sehari setelah aktivis konservatif Charlie Kirk ditembak dan tewas saat berbicara di sebuah perguruan tinggi di Utah.
Pembacaan nama dan hening sejenak
Kematian Kirk diperkirakan akan mendorong langkah keamanan tambahan di sekitar upacara peringatan 9/11 di lokasi World Trade Center di New York, kata pihak berwenang.
Di ground zero, Manhattan bagian bawah, nama-nama korban akan dibacakan oleh keluarga dan orang terkasih dalam upacara yang dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance dan istrinya, Usha Vance. Hening sejenak akan dilakukan pada saat pesawat yang dibajak menabrak menara kembar World Trade Center, serta ketika gedung itu runtuh.
Di Pentagon, Virginia, 184 anggota militer dan warga sipil yang tewas ketika pesawat yang dibajak menabrak markas militer AS akan dihormati. Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump akan menghadiri upacara sebelum menuju Bronx untuk menonton pertandingan bisbol antara New York Yankees dan Detroit Tigers pada Kamis malam.
Di sebuah lapangan pedesaan dekat Shanksville, Pennsylvania, upacara serupa dengan hening sejenak, pembacaan nama, dan peletakan karangan bunga akan menghormati korban Penerbangan 93, pesawat yang dibajak dan jatuh setelah awak dan penumpang mencoba merebut kokpit. Upacara itu akan dihadiri oleh Sekretaris Urusan Veteran, Doug Collins.
Seperti Lynch, orang-orang di seluruh negeri juga menandai peringatan 9/11 dengan proyek layanan sosial dan kegiatan amal sebagai bagian dari hari nasional untuk pelayanan masyarakat. Relawan akan ikut serta dalam pengumpulan makanan dan pakaian, pembersihan taman dan lingkungan, donor darah, dan kegiatan komunitas lainnya.
Dampak serangan masih terasa
Secara total, serangan tersebut menewaskan 2.977 orang, termasuk banyak pekerja keuangan di World Trade Center serta petugas pemadam kebakaran dan polisi yang bergegas ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan nyawa.
Serangan itu mengguncang dunia dan mengubah arah kebijakan AS, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini memicu “Perang Global Melawan Terorisme” dan invasi yang dipimpin AS ke Afghanistan dan Irak serta konflik terkait yang menewaskan ratusan ribu tentara dan warga sipil.
Meskipun para pembajak tewas dalam serangan, pemerintah AS masih berjuang menyelesaikan kasus hukum panjang terhadap orang yang dituduh merencanakan serangan, Khalid Sheikh Mohammed. Mantan pemimpin al-Qaida ini ditangkap di Pakistan pada 2003 dan kemudian dibawa ke pangkalan militer AS di Teluk Guantánamo, Kuba, namun belum pernah diadili.
Upacara peringatan di New York berlangsung di National September 11 Memorial and Museum, di mana dua kolam peringatan yang dikelilingi air terjun dan parapet dengan nama-nama korban menandai lokasi bekas menara kembar.
Pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan cara agar pemerintah federal dapat mengambil alih plaza memorial dan museum bawah tanah, yang saat ini dijalankan oleh lembaga amal publik yang dipimpin mantan Wali Kota New York, Michael Bloomberg, seorang kritikus Trump. Trump pernah menyebut kemungkinan menjadikan lokasi itu sebagai monumen nasional.
Dalam tahun-tahun sejak serangan, pemerintah AS telah menghabiskan miliaran dolar untuk menyediakan layanan kesehatan dan kompensasi bagi puluhan ribu orang yang terpapar debu beracun yang menyebar di Manhattan saat menara kembar runtuh. Lebih dari 140.000 orang masih terdaftar dalam program pemantauan untuk mengidentifikasi mereka yang mengalami kondisi kesehatan yang mungkin terkait dengan bahan berbahaya dalam debu.