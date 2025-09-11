Orang Amerika memperingati 24 tahun sejak serangan 11 September 2001 dengan menggelar upacara, kegiatan sukarela, dan penghormatan lain untuk mengenang para korban.

Banyak keluarga dari hampir 3.000 orang yang tewas akan bergabung dengan pejabat dan politisi pada peringatan Kamis di New York, Pentagon, dan Shanksville, Pennsylvania.

Sementara itu, beberapa memilih untuk menandai hari itu dengan pertemuan yang lebih intim.

James Lynch, yang kehilangan ayahnya, Robert Lynch, saat serangan World Trade Center, mengatakan bahwa ia dan keluarganya akan menghadiri upacara di dekat kampung halaman mereka di New Jersey sebelum menghabiskan hari di pantai.

“Ini salah satu hal di mana kesedihan, saya rasa, tidak pernah benar-benar hilang,” kata Lynch saat ia, pasangannya, dan ibunya bergabung dengan ribuan relawan menyiapkan makanan untuk yang membutuhkan pada acara amal 9/11 di Manhattan sehari sebelum peringatan. “Menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan itu, saya rasa, menjadi bagian besar dari pertumbuhan saya,” tambahnya.

Peringatan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan politik. Peringatan 9/11, yang sering dipromosikan sebagai hari persatuan nasional, berlangsung sehari setelah aktivis konservatif Charlie Kirk ditembak dan tewas saat berbicara di sebuah perguruan tinggi di Utah.

Pembacaan nama dan hening sejenak

Kematian Kirk diperkirakan akan mendorong langkah keamanan tambahan di sekitar upacara peringatan 9/11 di lokasi World Trade Center di New York, kata pihak berwenang.

Di ground zero, Manhattan bagian bawah, nama-nama korban akan dibacakan oleh keluarga dan orang terkasih dalam upacara yang dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance dan istrinya, Usha Vance. Hening sejenak akan dilakukan pada saat pesawat yang dibajak menabrak menara kembar World Trade Center, serta ketika gedung itu runtuh.

Di Pentagon, Virginia, 184 anggota militer dan warga sipil yang tewas ketika pesawat yang dibajak menabrak markas militer AS akan dihormati. Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump akan menghadiri upacara sebelum menuju Bronx untuk menonton pertandingan bisbol antara New York Yankees dan Detroit Tigers pada Kamis malam.