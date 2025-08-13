13 Agustus 2025
Israel terus membunuh warga Palestina di Gaza
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk melanjutkan misi ‘Israel Raya’
Mantan Presiden AS Donald Trump akan bergabung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Uni Eropa dalam pertemuan virtual sebelum bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
Pakistan memperingatkan India agar tidak melanggar Perjanjian Air Indus
Grok dari xAI ditangguhkan sementara karena komentar tentang genosida di Gaza
Pezeshkian ejek tawaran bersyarat Netanyahu untuk 'menyelesaikan' krisis air Iran, dengan mengutip blokade Gaza
SUMBER:TRT Global