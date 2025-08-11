Jumlah kematian akibat penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk di Bangladesh tahun ini meningkat menjadi 101, dengan tiga kematian baru dalam beberapa jam terakhir, menurut kantor kesehatan.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyatakan pada hari Minggu bahwa dua orang meninggal akibat demam berdarah di wilayah Dhaka South City Corporation, dan satu orang di Divisi Chittagong di bagian tenggara.

Dari total kematian, 45 kasus terjadi di Dhaka South City Corporation, 11 di Dhaka North City Corporation, dan 17 di Divisi Chittagong.

Sementara itu, sebanyak 448 pasien baru demam berdarah dirawat di rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus tahun ini mencapai 24.183.