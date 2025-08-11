ASIA
Kematian akibat demam berdarah di Bangladesh meningkat menjadi 101 orang setelah tiga orang lainnya meninggal dunia
Setidaknya 448 orang lagi dirawat di rumah sakit karena terinfeksi demam berdarah, sehingga total kasus mencapai 24.183 sepanjang tahun ini.
Sementara itu, sebanyak 448 pasien demam berdarah baru dirawat di rumah sakit dalam 24 jam terakhir. / AA
11 Agustus 2025

Jumlah kematian akibat penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk di Bangladesh tahun ini meningkat menjadi 101, dengan tiga kematian baru dalam beberapa jam terakhir, menurut kantor kesehatan.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyatakan pada hari Minggu bahwa dua orang meninggal akibat demam berdarah di wilayah Dhaka South City Corporation, dan satu orang di Divisi Chittagong di bagian tenggara.

Dari total kematian, 45 kasus terjadi di Dhaka South City Corporation, 11 di Dhaka North City Corporation, dan 17 di Divisi Chittagong.

Sementara itu, sebanyak 448 pasien baru demam berdarah dirawat di rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus tahun ini mencapai 24.183.

Namun, 22.708 pasien telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dari total kasus, 39,3 persen adalah perempuan, menurut layanan kesehatan.

Jumlah pasien demam berdarah tertinggi yang dirawat di rumah sakit dalam beberapa jam terakhir tercatat di Divisi Barisal di bagian selatan-tengah. Sebanyak 95 pasien demam berdarah dirawat di rumah sakit di seluruh divisi ini dalam 24 jam terakhir.

Dari kasus baru, 84 orang di Divisi Dhaka dan 81 di Divisi Chittagong dirawat di rumah sakit dalam beberapa jam terakhir.

Pada tahun 2023, Bangladesh mencatat rekor 1.705 kematian akibat demam berdarah dan total 321.179 kasus, menurut data resmi.

SUMBER:TRT World and Agencies
