Presiden Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mendeportasi pelaku kejahatan berulang di Amerika Serikat ke luar negeri, salah satu dari banyak gagasan radikal yang ia lontarkan dalam upayanya kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua.

Berbicara dalam sebuah konferensi untuk Partai Republik di Miami, Trump menyarankan untuk mengirim pelaku kejahatan berulang yang telah divonis ke luar negeri, dengan klaim bahwa langkah ini akan mengurangi beban biaya penahanan yang ditanggung pemerintah AS.

“Jika mereka telah ditangkap berkali-kali, mereka adalah pelanggar berulang dengan banyak catatan, saya ingin mereka keluar dari negara kita,” kata Trump dalam pidatonya. “Kami akan mendapatkan persetujuan, semoga, untuk mengeluarkan mereka dari negara kita, bersama dengan yang lainnya — biarkan mereka dibawa ke negara asing dan ditangani oleh pihak lain dengan biaya yang sangat kecil.”

Proposal yang diajukan Trump sebagai inisiatif penghematan biaya, berfokus pada pengurangan beban finansial bagi pembayar pajak AS.

Trump menunjuk pada meningkatnya biaya pemeliharaan penjara, baik publik maupun swasta, yang menurutnya “membebani kita dengan biaya yang sangat besar.” Ia berpendapat bahwa dengan membayar “biaya kecil” kepada negara asing, AS dapat meminta negara-negara tersebut menerima para pelanggar hukum yang berulang kali melakukan kejahatan, menawarkan alternatif yang lebih murah dibandingkan penahanan domestik.

Namun, apakah ini dapat diterapkan secara hukum?

Para ahli percaya bahwa usulan Trump untuk menciptakan “koloni penjara modern” mungkin sulit diwujudkan.

Muhammed Demirel, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Istanbul, mengatakan kepada TRT World bahwa “warga negara AS tidak dapat dideportasi dari Amerika Serikat.”

Demirel merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Afroyim v. Rusk, di mana ditetapkan bahwa berdasarkan Klausul Kewarganegaraan dalam Konstitusi AS, “seorang warga negara AS tidak dapat kehilangan kewarganegaraannya kecuali mereka secara sukarela melepaskannya, dan dengan demikian, mereka tidak dapat dideportasi dalam keadaan apa pun.”

Demirel menjelaskan bahwa “di bawah kerangka hukum saat ini, seorang warga negara AS tidak dapat dicabut kewarganegaraannya atau dideportasi hanya karena melakukan kejahatan,” dan menekankan bahwa tindakan semacam itu akan memerlukan amandemen konstitusi, yang merupakan “situasi yang sangat sulit.”

Selain itu, Demirel mengatakan hal ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang bukan warga negara AS.

Ia menjelaskan bahwa “sudah ada peraturan yang memungkinkan deportasi bagi non-warga negara jika mereka melakukan kejahatan tertentu atau dijatuhi hukuman penjara yang signifikan.”

Ia merujuk pada Immigration and Nationality Act, di mana ketentuan deportasi secara khusus diuraikan untuk orang asing, menyatakan bahwa “non-warga negara yang melakukan kejahatan tertentu, melanggar ketentuan visa, atau menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional dapat dideportasi sesuai hukum.”

“Judul bagian tersebut sendiri adalah ‘Deportable Aliens,’” kata Demirel.

Trump kini lebih fokus pada deportasi imigran ilegal dibanding sebelumnya.

Pada hari-hari awal masa jabatannya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan otoritas lebih besar kepada US Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk bertindak di area sensitif, memperluas cakupan imigran tidak berdokumen yang dapat dideportasi dengan cepat, dan bahkan mencoba mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran—kebijakan yang menghadapi oposisi hukum dan politik yang signifikan dari negara bagian yang dipimpin Demokrat dan para ahli konstitusi.

Pada hari kedua masa jabatannya, Trump telah bergerak maju dengan serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan untuk menindak imigran tidak berdokumen di AS, yang menjadi inti dari kebijakan imigrasi masa jabatan keduanya.

Meskipun Trump telah menjanjikan “deportasi massal” dan penangkapan, pemerintahannya masih bekerja untuk menerapkan banyak tindakan ini.

Deportasi pelaku kejahatan non-warga negara

Dalam perkembangan baru pada 29 Januari, Trump menandatangani Laken Riley Act, sebuah undang-undang penting yang bertujuan untuk memperluas otoritas penahanan dan deportasi bagi non-warga negara tertentu.

Undang-undang ini, yang dinamai sesuai dengan nama seorang mahasiswa keperawatan di Georgia yang terbuhun, Laken Riley, mewajibkan bahwa imigran tidak berdokumen yang terlibat dalam kejahatan seperti pencurian atau kekerasan ditahan dan dideportasi, bahkan sebelum ada putusan bersalah.

Berbicara pada upacara penandatanganan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana untuk membuka pusat penahanan baru di Teluk Guantanamo, Kuba, untuk menampung hingga 30.000 migran yang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat dan tidak dapat dideportasi ke negara asal mereka.

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata presiden.

Pusat Guantanamo akan menampung individu yang ditahan di bawah ketentuan baru dari Laken Riley Act, yang dianggap sebagai tanggapan atas pembunuhan Laken Riley oleh seorang imigran tidak berdokumen. Jose Antonio Ibarra, pelaku pembunuhan tersebut, dihukum atas pembunuhannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada November 2024.

Undang-undang ini, yang disahkan dengan dukungan bipartisan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan Departemen Keamanan Dalam Negeri kekuasaan lebih besar untuk menahan non-warga negara tertentu yang ditangkap karena kejahatan tertentu.

Preseden sebelumnya tentang deportasi warga negara

Meskipun usulan Trump untuk mendeportasi warga negara AS ke negara asing tetap tidak dapat diterapkan secara hukum yang berlaku saat ini, pengumuman mengenai pusat penahanan di Teluk Guantanamo menambah lapisan baru pada kebijakan imigrasi pemerintahannya.

Para kritikus rencana ini mempertanyakan etika menahan ribuan orang tanpa batas waktu dan apakah langkah-langkah semacam itu melanggar hak asasi manusia.

Usulan Trump, meskipun tidak terkait dengan Laken Riley Act, tetap mengingatkan pada contoh sejarah pengiriman pelaku kejahatan ke luar negeri, seperti praktik Inggris mengirim narapidana ke koloni Amerika pada abad ke-18, yang kemudian dipindahkan ke Australia di bawah pemerintahan Inggris.

Pembaruan terbaru ini menyoroti bagaimana pendekatan pemerintah terhadap imigrasi terus mendorong batas-batas preseden hukum dan norma internasional.

SUMBER: TRT WORLD