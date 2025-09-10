Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Amerika Serikat ingin mencuri minyak, gas, dan emas negaranya, serta menolak motif resmi Washington terkait penempatan militer baru-baru ini di Karibia sebagai kedok semata.

“Mereka mencari banyak hal. Mereka mencari minyak, bukan perdagangan narkoba,” kata Maduro dalam wawancara dengan mantan Presiden kiri Ekuador Rafael Correa.

“Venezuela memiliki cadangan minyak utama di dunia dan cadangan gas terbesar keempat, tepatnya di Karibia, di mana mereka memimpin armada, dan Venezuela memiliki apa yang bisa menjadi cadangan emas terbesar di dunia,” tambahnya.

Tuduhan tersebut disampaikan dalam program TV RT Rusia dalam episode baru “Conversando con Correa,” di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington terkait penempatan kapal perang AS di perairan Karibia dekat Venezuela.

Pemerintah AS menyatakan tujuan penempatan tersebut adalah operasi anti-narkoba.

“Begitulah cara imperium Amerika bermain dengan peran berbahaya bagi kawasan kita, tapi juga berbahaya bagi mereka sendiri,” kata Maduro.

‘Rencana perang’