Para pemimpin dunia, oposisi Israel, dan keluarga tawanan Israel menyerukan diakhirinya perang di Gaza setelah gencatan senjata diumumkan dengan Iran.

"Dan sekarang Gaza. Sudah waktunya menyelesaikan ini juga di sana. Bawa pulang para sandera, akhiri perang," tulis pemimpin oposisi Yair Lapid dari partai tengah-kanan Yesh Atid di X pada hari Selasa.

Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang, kelompok utama yang mewakili keluarga para tawanan, juga menyerukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencari gencatan senjata di Gaza.

"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk terlibat dalam negosiasi mendesak yang akan membawa pulang semua sandera dan mengakhiri perang. Mereka yang dapat mencapai gencatan senjata dengan Iran juga dapat mengakhiri perang di Gaza," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Dari 251 tawanan yang disita pada Oktober 2023, 49 masih ditahan di Gaza, termasuk 27 yang telah meninggal, menurut pasukan Israel.

Perdana Menteri Qatar mengatakan bahwa negara Teluk tersebut sedang bekerja untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata.

"Kami masih melanjutkan upaya kami, dan Insya Allah, kami akan mencoba mencari peluang dalam dua hari ke depan untuk melakukan negosiasi tidak langsung antara kedua pihak," kata Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Presiden Israel Isaac Herzog menyarankan bahwa gencatan senjata dengan Iran adalah "kesempatan besar" untuk mendorong persatuan nasional setelah perang Gaza yang sangat memecah belah, meskipun ia tidak menyerukan diakhirinya pertempuran di wilayah tersebut.

"Saya percaya ini bisa menjadi momen niat baik dan kesepakatan nasional tentang banyak isu yang menyakitkan," kata Herzog kepada wartawan di lokasi serangan rudal Iran di Israel selatan.

Momen

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata telah berlaku antara Israel dan Iran setelah 12 hari konflik yang membuat Israel dan AS membom fasilitas nuklir Iran, yang mendorong Iran untuk membalas dengan menyerang Israel dan pangkalan AS di Qatar.

Para pemimpin dunia juga menyatakan harapan bahwa gencatan senjata rapuh antara Israel dan Iran akan mengarah pada gencatan senjata di Gaza, di mana pasukan Israel memulai serangan lebih dari 20 bulan lalu.

"Hari ini... saatnya telah tiba untuk menyimpulkan gencatan senjata untuk Gaza," kata Kanselir Friedrich Merz kepada parlemen Jerman.

Otoritas Palestina menuntut agar gencatan senjata dengan Iran diperluas untuk mencakup Gaza, yang menderita kondisi seperti kelaparan dan penembakan mematikan hampir setiap hari di dekat pusat bantuan, menurut badan-badan PBB.

"Presiden Palestina menyambut pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang perjanjian gencatan senjata," kata kantor Presiden Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, menambahkan: "Kami menuntut penyelesaian langkah ini dengan mencapai gencatan senjata yang mencakup wilayah Gaza."

Perang Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 56.077 orang sejak 23 Oktober, menurut angka dari otoritas kesehatan Palestina.