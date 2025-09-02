Turkiye akan menggelar lelang layanan 5G pada 16 Oktober, dengan target meluncurkan jaringan seluler generasi terbaru pada 2026, demikian diumumkan Kementerian Transportasi dan Infrastruktur pada Minggu.

Langkah ini diperkirakan akan memperkuat infrastruktur digital negara tersebut secara signifikan, menghadirkan kecepatan data lebih tinggi, latensi lebih rendah, serta kapasitas jaringan yang lebih luas.

Sebuah keputusan presiden yang diterbitkan di Lembaran Resmi pada 16 Agustus secara resmi memulai proses lelang, dengan jadwal pelaksanaan lelang ditetapkan pada 16 Oktober, menurut pernyataan kementerian.

Penerapan jaringan 5G ini menjadi bagian dari rencana besar untuk mendorong teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, aplikasi realitas virtual, kendaraan otonom, dan manufaktur cerdas, menurut laporan dari Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTK).

Berbagai sektor akan diuntungkan