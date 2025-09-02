Turkiye akan menggelar lelang layanan 5G pada 16 Oktober, dengan target meluncurkan jaringan seluler generasi terbaru pada 2026, demikian diumumkan Kementerian Transportasi dan Infrastruktur pada Minggu.
Langkah ini diperkirakan akan memperkuat infrastruktur digital negara tersebut secara signifikan, menghadirkan kecepatan data lebih tinggi, latensi lebih rendah, serta kapasitas jaringan yang lebih luas.
Sebuah keputusan presiden yang diterbitkan di Lembaran Resmi pada 16 Agustus secara resmi memulai proses lelang, dengan jadwal pelaksanaan lelang ditetapkan pada 16 Oktober, menurut pernyataan kementerian.
Penerapan jaringan 5G ini menjadi bagian dari rencana besar untuk mendorong teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, aplikasi realitas virtual, kendaraan otonom, dan manufaktur cerdas, menurut laporan dari Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTK).
Berbagai sektor akan diuntungkan
Uji laboratorium yang dilakukan tahun lalu menunjukkan kecepatan 5G mencapai 7,5 gigabit per detik, sementara jaringan nyata berhasil mencapai 4,7 gigabit per detik.
Setelah diluncurkan, jaringan 5G berkapasitas tinggi ini akan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan hingga 1 gigabit untuk lebih dari 20 miliar perangkat yang terhubung, sementara pita frekuensi yang lebih lebar akan mendukung kemampuan baru di berbagai sektor industri.
Jaringan ini juga akan memungkinkan operator menggunakan teknologi slicing, yaitu membagi kapasitas jaringan ke dalam beberapa segmen untuk dialokasikan sesuai kebutuhan yang berbeda-beda.
Perangkat pintar akan dapat berkomunikasi tanpa hambatan bahkan saat bergerak dengan kecepatan lebih dari 500 kilometer per jam. BTK menekankan bahwa jaringan 5G akan lebih hemat energi, mampu mengurangi konsumsi baterai hingga 90 persen.
Saat ini, layanan 5G sudah tersedia di stadion empat klub sepak bola besar Turkiye, Bandara Istanbul IGA, serta sekitar 30 fasilitas lainnya, termasuk Gedung Majelis Nasional Agung di Ankara. Peluncuran penuh 5G diperkirakan akan membuka peluang baru di bidang komputasi awan, kecerdasan buatan, aplikasi Internet of Things (IoT), dan infrastruktur kota pintar.