Seorang hakim federal telah memerintahkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah Presiden Donald Trump, yang merekomendasikan pembongkaran lembaga-lembaga federal dan pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai federal, untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA).

Hakim Distrik AS Christopher Cooper memutuskan pada hari Senin bahwa DOGE, yang menurut Trump dipimpin oleh penasihat miliarder Elon Musk, harus menyediakan dokumen terkait "pemecatan massal dan gangguan besar pada program-program federal" yang diminta oleh kelompok advokasi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) melalui gugatan hukum.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih awalnya setuju untuk menyediakan dokumen yang diminta CREW, tetapi kemudian membatalkan kesepakatan tersebut. Layanan DOGE AS menolak dengan alasan bahwa mereka bukan "lembaga" yang tunduk pada FOIA, melainkan bagian independen dari kantor presiden. Cooper memutuskan bahwa DOGE "kemungkinan tercakup oleh FOIA dan bahwa publik akan dirugikan secara tidak dapat diperbaiki oleh penundaan tanpa batas dalam mengungkapkan catatan yang diminta CREW."

Cooper memerintahkan DOGE untuk memproses permintaan tersebut "dengan jadwal yang dipercepat" dan "mulai memproduksi dokumen secara bertahap sesegera mungkin."

Donald Sherman, direktur eksekutif dan penasihat utama CREW, menyatakan bahwa kelompoknya bersyukur atas keputusan Cooper. "Sekarang lebih dari sebelumnya, rakyat Amerika berhak mendapatkan transparansi dalam pemerintahan mereka," kata Sherman dalam sebuah pernyataan. "Meskipun ada upaya dan klaim sebaliknya, pemerintah tidak dapat menyembunyikan tindakan Layanan DOGE AS. Kami menantikan pemrosesan permintaan kami yang dipercepat dan membuat semua dokumen DOGE tersedia untuk publik."

Batas waktu 20 Maret untuk DOGE

Trump mengumumkan pembentukan DOGE pada bulan November, setelah memenangkan pemilu, untuk membongkar birokrasi, memangkas regulasi, dan mengurangi pengeluaran yang dianggap boros. Musk bertujuan untuk memangkas anggaran federal hingga $2 triliun.

Perintah eksekutif Trump yang menciptakan DOGE menyatakan bahwa tim yang terdiri dari setidaknya empat staf – seorang pemimpin, insinyur, spesialis sumber daya manusia, dan pengacara – akan dikirim ke lembaga-lembaga yang ditargetkan. Rekomendasi DOGE telah menyebabkan pembongkaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

Puluhan ribu pekerja telah diberhentikan di berbagai departemen. Berdasarkan rekomendasi DOGE, pekerja federal yang menawarkan untuk mengundurkan diri dapat dibayar hingga 30 September. Sekitar 75.000 pekerja — sekitar 3 persen dari tenaga kerja — mengundurkan diri, tulis Cooper.

Perintah eksekutif Trump tidak memberikan wewenang kepada DOGE untuk melaksanakan rekomendasinya. Namun, Cooper mencatat bahwa Musk mengklaim kredit atas tindakan tersebut, seperti dalam unggahannya pada 3 Februari yang menyatakan bahwa ia "menghancurkan USAID."

USAID menempatkan 2.140 karyawan dalam cuti administratif pada 7 Februari, merencanakan untuk menempatkan sekitar 2.014 karyawan lainnya dalam cuti tak lama setelah itu, dan akhirnya menyisakan 611 staf untuk tanggung jawab hukumnya, tulis Cooper.

Beberapa gugatan lain berusaha mencegah staf DOGE mendapatkan akses ke sistem personel dan pembayaran sensitif di berbagai departemen, sebuah langkah yang menurut Cooper dianggap "berbahaya" oleh beberapa pihak.

CREW, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendidik publik tentang pemerintah, mengajukan gugatan untuk mendapatkan akses ke catatan DOGE. CREW mencari memo dan arahan yang mengatur operasi DOGE; bagan organisasi; pengecualian etika dan pengungkapan keuangan personelnya; serta komunikasi dengan lembaga lain di luar kantor presiden terkait tingkat kepegawaian.

Cooper memutuskan bahwa publik akan mendapatkan manfaat dari mengetahui lebih banyak tentang DOGE dan bahwa kepatuhan lembaga terhadap rezim hukum dianggap selalu menjadi kepentingan publik. Cooper menetapkan batas waktu 20 Maret bagi DOGE untuk menyediakan jadwal kapan dokumen akan diproduksi.

"Selain itu, otoritas yang dijalankan oleh DOGE AS di seluruh pemerintahan federal dan pemotongan dramatis yang tampaknya dilakukan tanpa masukan dari Kongres tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Cooper. "Semua faktor ini bersama-sama memperkuat kesimpulan Pengadilan bahwa penundaan bertahun-tahun dalam memproses Permintaan DOGE akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki."