'Pemerasan', 'perang dagang' — Brasil, China, India mengecam tarif AS dalam KTT darurat BRICS
Anggota BRICS, Brasil dan India, merupakan di antara negara-negara yang paling terdampak oleh tarif Presiden AS Trump, sementara sanksi baru terhadap Rusia atas perang di Ukraina diperkirakan akan segera diberlakukan.
Pertemuan virtual para pemimpin dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Indonesia, Iran, UEA, dan Ethiopia. / Domain Publik
9 September 2025

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengecam apa yang ia sebut sebagai "pemerasan tarif" saat Brasil dan India menghadapi bea masuk sebesar 50 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

"Pemerasan tarif sedang dinormalisasi sebagai alat untuk merebut pasar dan campur tangan dalam urusan domestik," kata Lula pada hari Senin dalam pertemuan virtual para pemimpin BRICS yang mencakup Xi Jinping dari China, Vladimir Putin dari Rusia, dan Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan.

Lula mengadakan pertemuan virtual tersebut untuk membahas "pertahanan terhadap multilateralisme".

Ekspor Brasil ke Amerika Serikat turun 18,5 persen secara tahunan pada bulan Agustus setelah Trump memberlakukan tarif perdagangan tertinggi pada berbagai barang dari ekonomi terbesar di Amerika Latin tersebut.

Trump menghukum Brasil atas apa yang ia sebut sebagai "perburuan gelap" terhadap sekutunya, mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas dugaan merencanakan kudeta untuk merebut kembali kekuasaan dari Lula, yang mengalahkannya dalam pemilu Oktober 2022.

Putusan dalam persidangan tersebut diperkirakan akan keluar minggu ini.

Brasil menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan balasan terhadap Amerika Serikat dan telah meminta bantuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan ini.

India menentang 'peningkatan hambatan'

Dunia membutuhkan praktik ekonomi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak, kata Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam pertemuan virtual BRICS.

"Dunia memerlukan pendekatan konstruktif dan kooperatif untuk mendorong perdagangan yang berkelanjutan," ujar Jaishankar dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri India.

"Meningkatkan hambatan dan mempersulit transaksi tidak akan membantu. Begitu pula dengan mengaitkan langkah-langkah perdagangan dengan isu-isu non-perdagangan," kata Perdana Menteri India, Narendra Modi, menurut pidato yang dibagikan oleh Kementerian Luar Negeri India.

Tarif AS atas barang-barang India digandakan bulan lalu hingga mencapai 50 persen sebagai tanggapan atas terus berlanjutnya impor minyak Rusia oleh India.

"Beberapa negara telah meluncurkan perang dagang dan perang tarif, yang sangat memengaruhi ekonomi dunia dan secara serius merusak aturan perdagangan internasional," kata pemimpin China, Xi Jinping, selama pertemuan tersebut, menurut kantor berita resmi China, Xinhua.

"Tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah, kita harus tetap teguh dalam mempromosikan pembangunan ekonomi global yang terbuka, berbagi peluang, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui keterbukaan," tambah Xi.

Pertemuan virtual yang berlangsung selama 1,5 jam ini mempertemukan para pemimpin dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia, menurut pernyataan terpisah dari pemerintah Brasil.

Kelompok ini membahas risiko yang ditimbulkan oleh munculnya kembali langkah-langkah sepihak, terutama dalam perdagangan internasional, dan mengeksplorasi cara-cara untuk memperkuat mekanisme solidaritas, koordinasi, dan perdagangan di antara negara-negara BRICS, menurut pernyataan tersebut.

SUMBER:TRT World and Agencies
