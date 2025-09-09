Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengecam apa yang ia sebut sebagai "pemerasan tarif" saat Brasil dan India menghadapi bea masuk sebesar 50 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

"Pemerasan tarif sedang dinormalisasi sebagai alat untuk merebut pasar dan campur tangan dalam urusan domestik," kata Lula pada hari Senin dalam pertemuan virtual para pemimpin BRICS yang mencakup Xi Jinping dari China, Vladimir Putin dari Rusia, dan Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan.

Lula mengadakan pertemuan virtual tersebut untuk membahas "pertahanan terhadap multilateralisme".

Ekspor Brasil ke Amerika Serikat turun 18,5 persen secara tahunan pada bulan Agustus setelah Trump memberlakukan tarif perdagangan tertinggi pada berbagai barang dari ekonomi terbesar di Amerika Latin tersebut.

Trump menghukum Brasil atas apa yang ia sebut sebagai "perburuan gelap" terhadap sekutunya, mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas dugaan merencanakan kudeta untuk merebut kembali kekuasaan dari Lula, yang mengalahkannya dalam pemilu Oktober 2022.

Putusan dalam persidangan tersebut diperkirakan akan keluar minggu ini.

Brasil menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan balasan terhadap Amerika Serikat dan telah meminta bantuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan ini.

India menentang 'peningkatan hambatan'