Luas gletser di China telah menyusut sebesar 26% sejak tahun 1960 akibat pemanasan global yang menyebar cepat, dengan 7.000 gletser kecil hilang sepenuhnya dan penyusutan gletser semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, menurut data resmi yang dirilis pada bulan Maret.

Gletser di seluruh dunia menghilang lebih cepat dari sebelumnya, dengan kehilangan massa gletser terbesar yang pernah tercatat terjadi dalam tiga tahun terakhir, menurut laporan UNESCO.

Seiring dengan terus menyusutnya menara air penting ini, ketersediaan air tawar yang semakin berkurang diperkirakan akan memicu persaingan yang lebih besar atas sumber daya air, menurut peringatan organisasi lingkungan. Penyusutan gletser juga meningkatkan risiko bencana baru.

Gletser di China sebagian besar terletak di wilayah barat dan utara negara itu, termasuk di Tibet, Xinjiang, serta provinsi Sichuan, Yunnan, Gansu, dan Qinghai.

Data yang dipublikasikan pada 21 Maret di situs web Northwest Institute of Eco-Environment and Resources dari Chinese Academy of Sciences menunjukkan bahwa total luas gletser di China sekitar 46.000 kilometer persegi, dengan sekitar 69.000 gletser pada tahun 2020.

Sebagai perbandingan, antara tahun 1960 dan 1980, luas gletser di China sekitar 59.000 kilometer persegi dengan sekitar 46.000 gletser, menurut studi tersebut.

Untuk menyelamatkan gletser yang mencair, China telah menggunakan teknologi seperti selimut salju dan sistem salju buatan untuk memperlambat proses pencairan. Dataran tinggi Tibet dikenal sebagai Kutub Ketiga dunia karena jumlah es yang telah lama terkunci di wilayah pegunungan tinggi tersebut.

Kehilangan es yang dramatis, mulai dari Arktik hingga Pegunungan Alpen, dari Amerika Selatan hingga Dataran Tinggi Tibet, diperkirakan akan semakin cepat seiring perubahan iklim yang mendorong suhu global lebih tinggi.

Hal ini kemungkinan akan memperburuk masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial di seluruh dunia karena kenaikan permukaan laut dan berkurangnya sumber air penting ini, menurut laporan UNESCO.