Associated Press (AP) dan Reuters telah menuntut pertanggungjawaban dari tentara Israel atas serangan udara mematikan di sebuah rumah sakit di Gaza selatan yang menewaskan 20 orang, termasuk lima jurnalis, tiga di antaranya bekerja untuk kedua kantor berita tersebut.
Dalam surat bersama yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior pada hari Selasa, Pemimpin Redaksi AP Julie Pace dan Pemimpin Redaksi Reuters Alessandra Galloni menyatakan bahwa mereka “marah” karena jurnalis independen termasuk di antara korban tewas dalam serangan pada hari Senin di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, sebuah fasilitas sipil yang dilindungi di bawah hukum internasional.
“Jurnalis visual lepas Mariam Abu Dagga dan Moaz Abu Taha bekerja untuk AP dan Reuters, masing-masing, serta untuk media lainnya selama perang. Kameramen Hussam al-Masri, seorang kontraktor untuk Reuters, juga tewas, sementara fotografer Hatem Khaled, kontraktor Reuters lainnya, terluka,” tulis para editor.
Mereka menekankan bahwa para jurnalis tersebut berada di lokasi dalam kapasitas profesional mereka, mendokumentasikan perang pada saat Israel telah melarang wartawan asing memasuki Gaza selama hampir dua tahun.
Tentara Israel mengakui serangan tersebut, mengklaim bahwa mereka tidak menargetkan jurnalis, dan menyatakan telah membuka penyelidikan internal. Namun, kedua editor tersebut menyuarakan keraguan, dengan mengatakan bahwa penyelidikan Israel di masa lalu “jarang menghasilkan kejelasan atau pertanggungjawaban,” dan mempertanyakan apakah Israel sengaja menargetkan siaran langsung untuk menekan informasi.
“Menyerang rumah sakit, diikuti dengan serangan kedua saat jurnalis dan penyelamat merespons, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang apakah kewajiban internasional untuk melindungi warga sipil dan jurnalis telah dipatuhi,” kata surat tersebut.
Kebrutalan Israel
Tuntutan ini muncul di tengah kemarahan atas pembantaian di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa korban termasuk pasien, petugas kesehatan, tim pertahanan sipil, dan staf media.
Di antara mereka yang tewas adalah kameramen Palestina TV Hussam al-Masri, fotografer Al Jazeera Mohammad Salama, jurnalis foto Mariam Abu Dagga, jurnalis Moaz Abu Taha, dan reporter lepas Ahmed Abu Aziz.
Jurnalis lainnya, Hassan Douhan, seorang reporter untuk harian Al-Hayat Al-Jadida, juga tewas oleh tembakan tentara Israel di Khan Younis pada hari Senin, sehingga jumlah total jurnalis yang tewas sejak Oktober 2023 menjadi 246.
Pace dan Galloni mendesak Israel untuk menjamin akses yang aman dan tidak terhalang bagi jurnalis independen ke dan dari Gaza, menekankan bahwa “pertanggungjawaban penuh dan transparan” atas serangan di Rumah Sakit Nasser sangat diperlukan.
Israel telah membunuh lebih dari 62.700 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan brutal ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.