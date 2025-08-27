Associated Press (AP) dan Reuters telah menuntut pertanggungjawaban dari tentara Israel atas serangan udara mematikan di sebuah rumah sakit di Gaza selatan yang menewaskan 20 orang, termasuk lima jurnalis, tiga di antaranya bekerja untuk kedua kantor berita tersebut.

Dalam surat bersama yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior pada hari Selasa, Pemimpin Redaksi AP Julie Pace dan Pemimpin Redaksi Reuters Alessandra Galloni menyatakan bahwa mereka “marah” karena jurnalis independen termasuk di antara korban tewas dalam serangan pada hari Senin di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, sebuah fasilitas sipil yang dilindungi di bawah hukum internasional.

“Jurnalis visual lepas Mariam Abu Dagga dan Moaz Abu Taha bekerja untuk AP dan Reuters, masing-masing, serta untuk media lainnya selama perang. Kameramen Hussam al-Masri, seorang kontraktor untuk Reuters, juga tewas, sementara fotografer Hatem Khaled, kontraktor Reuters lainnya, terluka,” tulis para editor.

Mereka menekankan bahwa para jurnalis tersebut berada di lokasi dalam kapasitas profesional mereka, mendokumentasikan perang pada saat Israel telah melarang wartawan asing memasuki Gaza selama hampir dua tahun.

Tentara Israel mengakui serangan tersebut, mengklaim bahwa mereka tidak menargetkan jurnalis, dan menyatakan telah membuka penyelidikan internal. Namun, kedua editor tersebut menyuarakan keraguan, dengan mengatakan bahwa penyelidikan Israel di masa lalu “jarang menghasilkan kejelasan atau pertanggungjawaban,” dan mempertanyakan apakah Israel sengaja menargetkan siaran langsung untuk menekan informasi.

“Menyerang rumah sakit, diikuti dengan serangan kedua saat jurnalis dan penyelamat merespons, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang apakah kewajiban internasional untuk melindungi warga sipil dan jurnalis telah dipatuhi,” kata surat tersebut.

Kebrutalan Israel

Tuntutan ini muncul di tengah kemarahan atas pembantaian di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa korban termasuk pasien, petugas kesehatan, tim pertahanan sipil, dan staf media.