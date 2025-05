Agen federal AS menangkap aktivis Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, tanpa surat perintah bulan lalu, dengan alasan kekhawatiran bahwa ia mungkin melarikan diri sebelum surat perintah dapat diperoleh, menurut dokumen pengadilan yang baru diajukan.

"Secara umum, surat perintah penangkapan harus diperoleh. Namun, ada pengecualian terhadap persyaratan surat perintah jika petugas imigrasi memiliki alasan percaya bahwa individu tersebut kemungkinan akan melarikan diri sebelum surat perintah dapat diperoleh," kata pengacara pemerintah dalam pengajuan di pengadilan pada hari Kamis.

Pengacara pemerintah membenarkan penangkapan tersebut dengan mengklaim bahwa Khalil tidak kooperatif dan menyatakan "ia akan meninggalkan lokasi," tetapi rekaman video penangkapannya, yang direkam oleh istrinya yang sedang hamil, Noor Abdalla — seorang warga negara AS — menunjukkan sebaliknya.

Pengacara pemerintah ini juga mencatat kegagalan Khalil dalam pembawaan kartu hijau (Green Card)-nya sebagai "pelanggaran ringan." Menurut USCIS, pemegang Green Card harus selalu membawa kartu tersebut.

Khalil, yang membantu mengorganisir protes kampus tahun lalu melawan perang brutal Israel di Gaza yang memicu gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus AS, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada 8 Maret di apartemen milik universitasnya di New York City sebagai bagian dari tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap aktivisme pro-Palestina.

"Ini jelas merupakan upaya putus asa lainnya oleh pemerintahan Trump untuk membenarkan penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap pembela hak asasi manusia Mahmoud Khalil, yang sekarang, menurut pengakuan tersirat pemerintah sendiri, adalah tahanan politik Amerika Serikat," kata pengacaranya Amy Greer, yang sedang berbicara melalui telepon dengan Khalil dan istrinya selama penangkapan, dalam pernyataan email, mencatat bahwa "ia tetap tenang dan mematuhi perintah mereka."

"Pemerintah akhirnya mengakui apa yang sudah dilihat dan diketahui seluruh dunia: bahwa ICE tidak memiliki surat perintah untuk menangkap Mahmoud Khalil," kata Ramzi Kassem, salah satu pengacara Khalil dan co-director Proyek CLEAR di CUNY Law, dalam sebuah pernyataan.

Sementara pemerintahan Trump menuduh Khalil terlibat dalam "kegiatan yang selaras dengan Hamas," tidak ada bukti yang diajukan di pengadilan untuk mendukung klaim tersebut. Ia belum didakwa dengan kejahatan apa pun.

Khalil tetap ditahan di Louisiana dan melewatkan kelahiran anak pertamanya setelah ICE menolak permintaan pembebasan sementara.

Tindakan keras terhadap aktivisme pro-Palestina

Penangkapan Khalil adalah yang pertama dari tindakan keras yang telah menjalar lebih luas oleh pemerintahan Trump terhadap aktivist pengunjuk rasa pro-Palestina.

Beberapa hari setelah penangkapan Khalil, klaim Trump terbukti setelah seorang mahasiswa pro-Palestina lainnya, Badar Khan Suri, seorang peneliti asal India di Universitas Georgetown, ditangkap. Pengacaranya mengatakan ia ditangkap karena identitas Palestina istrinya.

Setelah penangkapan Suri, pihak berwenang mengejar mahasiswa pro-Palestina lainnya, Momodou Taal, meminta dia untuk menyerahkan diri.

Pada 25 Maret, Yunseo Chung, seorang mahasiswa Universitas Columbia, mengatakan dia menggugat pemerintahan Trump untuk menghentikan deportasinya dari AS atas partisipasinya dalam protes pro-Palestina musim semi lalu.

Juga pada 25 Maret, Ozturk, seorang mahasiswa PhD di Universitas Tufts, diculik di siang bolong oleh otoritas AS karena mengkritik kekejaman Israel di Gaza.

Minggu lalu, pihak berwenang menangkap Mohsen Mahdwai, seorang aktivis pro-Palestina dan juga mahasiswa Universitas Columbia, selama wawancara kewarganegaraannya.

Mahasiswa lainnya, seperti Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan, dan Alireza Doroudi, telah ditahan atau memilih untuk meninggalkan AS secara sukarela.