Beyoncé memenangkan penghargaan tertinggi di Grammy Awards pada hari Minggu dengan meraih Album of the Year untuk pertama kalinya dalam kariernya melalui album country-nya "Cowboy Carter."

Penyanyi superstar ini mengalahkan Taylor Swift, Billie Eilish, dan lainnya untuk merebut trofi yang selama ini sulit diraih meski dia sudah mengumpulkan lebih banyak Grammy seumur hidup daripada artis mana pun.

"Saya merasa sangat penuh dan sangat terhormat. Sudah bertahun-tahun sekali," kata Beyoncé di atas panggung pada hari Minggu.

Rapper Kendrick Lamar meraih Record of the Year dan Song of the Year untuk lagu "Not Like Us," sebuah lagu yang merupakan sindiran dalam perseteruannya dengan rapper dan penyanyi asal Kanada, Drake.

Penyanyi "Pink Pony Club," Chappell Roan, dinobatkan sebagai Best New Artist dan memanfaatkan waktunya di atas panggung untuk mendesak label rekaman untuk membayar musisi dengan upah yang layak beserta tunjangan kesehatan. Dia mengingat masa ketika dia merasa "dihilangkan kemanusiaannya" karena tidak memiliki asuransi kesehatan.

"Label - kami mendukungmu, tapi apakah kalian mendukung kami?" katanya.

Perayaan Grammy tahun ini dirancang ulang untuk menjadi bagian penghargaan sekaligus bagian penggalangan dana bagi orang-orang yang terdampak kebakaran hutan, yang berhasil dipadamkan pada hari Jumat setelah menewaskan 29 orang dan mengungsi ribuan orang, termasuk banyak musisi.

Acara ini disiarkan langsung di CBS dan dibuka dengan penampilan all-star dari lagu "I Love LA," yang menampilkan band Dawes asal Altadena yang didukung oleh John Legend, Brad Paisley, St. Vincent, dan Brittany Howard.

"Mal malam ini kami memutuskan bahwa kita tidak hanya merayakan musik favorit kita. Kami juga merayakan kota yang telah memberikan kita banyak musik itu," kata pembawa acara Trevor Noah, yang mengarahkan penonton untuk menyumbang sepanjang acara.

Pemenang Grammy dipilih oleh lebih dari 13.000 penyanyi, penulis lagu, produser, insinyur, dan lainnya yang tergabung dalam Recording Academy.

Pemenang lainnya:

Album of the Year: "Cowboy Carter" - Beyonce

Record of the Year: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Song of the Year: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, penulis lagu (Kendrick Lamar)

Best New Artist: Chappell Roan

Best Pop Solo Performance: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Best Pop Duo/Group Performance: "Die with a Smile" - Bruno Mars dan Lady Gaga

Best Pop Vocal Album: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Best Rap Album: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Best Rap Song: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Best Rap Performance: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Best Music Video: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Best Dance/Electronic Album: "Brat" - Charli XCX

Best Rock Album: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Best Rock Performance: "Now and Then" - The Beatles

Best Country Album: "Cowboy Carter" - Beyonce

Best Country Solo Performance: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Best Country Duo/Group Performance: "II Most Wanted" - Beyonce ft. Miley Cyrus

Best African Music Performance: "Love Me JeJe" - Tems

