Sebuah perusahaan keamanan siber asal Israel telah mengungkapkan adanya celah keamanan kritis pada ChatGPT milik OpenAI yang memungkinkan peretas mengambil alih akun pengguna tanpa perlu klik atau tindakan dari pengguna, demikian dilaporkan oleh The Jerusalem Post dan Ynetnews .

Berbicara di konferensi Black Hat 2025 minggu ini di AS, salah satu pendiri sekaligus CTO Zenity, Mikhail Bargury, mendemonstrasikan apa yang ia sebut sebagai eksploitasi "zero-click" pertama terhadap chatbot AI yang paling banyak digunakan di dunia.

Serangan ini hanya membutuhkan alamat email korban, yang sering kali mudah didapatkan, untuk memberikan akses penuh ke riwayat percakapan, layanan yang terhubung seperti Google Drive, bahkan memungkinkan AI bertindak atas nama peretas.