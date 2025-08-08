Menlu Turkiye Fidan kunjungi Suriah untuk pembicaraan hubungan bilateral
Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan diterima oleh Presiden Suriah Ahmed al Sharaa di ibu kota Suriah, Damaskus.
Pertemuan ini diperkirakan akan fokus pada peninjauan kemajuan yang telah dicapai dalam hubungan bilateral selama delapan bulan terakhir sejak jatuhnya rezim Assad, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang.