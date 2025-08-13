Pakistan dan Amerika Serikat telah mengadakan putaran terbaru Dialog Kontra-terorisme mereka di Islamabad, menegaskan kembali komitmen bersama untuk memerangi terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasinya."

Pertemuan ini dipimpin bersama pada hari Selasa oleh Sekretaris Khusus Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nabeel Munir, dan Koordinator Sementara untuk Kontraterorisme dari Departemen Luar Negeri AS, Gregory D. LoGerfo.

Kedua pihak menekankan perlunya strategi yang efektif terhadap ancaman dari kelompok teroris seperti Tentara Pembebasan Balochistan (BLA), Daesh-K, dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Delegasi AS memuji upaya berkelanjutan Pakistan dalam menahan entitas teroris yang mengancam keamanan regional dan global.