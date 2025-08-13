DUNIA
Pakistan dan AS menegaskan kembali kerja sama pemberantasan terorisme dalam pembicaraan di Islamabad
Dialog bilateral menangani ancaman dari BLA, Daesh-K, dan TTP, dengan fokus pada membangun kapasitas kelembagaan dan menggunakan platform multilateral.
Koordinator Aksi Kontraterorisme AS, Gregory D. LoGerfo, bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan. / x.com/ForeignOfficePk
13 Agustus 2025

Pakistan dan Amerika Serikat telah mengadakan putaran terbaru Dialog Kontra-terorisme mereka di Islamabad, menegaskan kembali komitmen bersama untuk memerangi terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasinya."

Pertemuan ini dipimpin bersama pada hari Selasa oleh Sekretaris Khusus Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nabeel Munir, dan Koordinator Sementara untuk Kontraterorisme dari Departemen Luar Negeri AS, Gregory D. LoGerfo.

Kedua pihak menekankan perlunya strategi yang efektif terhadap ancaman dari kelompok teroris seperti Tentara Pembebasan Balochistan (BLA), Daesh-K, dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Delegasi AS memuji upaya berkelanjutan Pakistan dalam menahan entitas teroris yang mengancam keamanan regional dan global.

Washington juga menyampaikan belasungkawa atas kehilangan nyawa warga sipil dan penegak hukum dalam serangan terbaru, termasuk pemboman Jaffar Express dan ledakan bus sekolah di Khuzdar.

Dialog ini membahas pentingnya meningkatkan kerangka kelembagaan dan membangun kapasitas untuk merespons tantangan keamanan.

Kedua pihak juga mendiskusikan langkah-langkah untuk melawan penggunaan teknologi baru untuk tujuan teroris.

Para peserta menegaskan kembali niat mereka untuk bekerja sama dalam forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mempromosikan pendekatan kontra-terorisme yang berkelanjutan dan efektif.

Menekankan kemitraan jangka panjang antara AS dan Pakistan, kedua pihak menyatakan bahwa keterlibatan yang berkelanjutan dan terstruktur sangat penting untuk melawan terorisme serta memajukan perdamaian dan stabilitas.

SUMBER:TRT World and Agencies
