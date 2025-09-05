Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas peran besar China dalam menjaga keamanan internasional.

Prabowo hadir di ibu kota China sebagai salah satu dari 26 pemimpin dunia yang diundang langsung oleh Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer berskala besar di Lapangan Tiananmen.

Dalam unggahannya di platform X, Prabowo menyebut ‘’peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing sebagai simbol kekuatan dan keberanian China sebagai bangsa yang teguh memperjuangkan kemerdekaan, menjaga kedaulatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.”

Prabowo menegaskan bahwa semangat peringatan Hari Kemenangan harus menjadi dasar bagi Indonesia dan China untuk terus memperkuat kemitraan yang berkelanjutan demi kepentingan kedua negara.

Momentum ini juga bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Jakarta–Beijing. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama strategis dengan China di berbagai bidang.