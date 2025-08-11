Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, mengkritik penghormatan UEFA kepada mendiang Suleiman Al-Obeid, yang dikenal sebagai "Pele-nya Palestina", setelah badan sepak bola Eropa tersebut tidak menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh Israel saat menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Dalam sebuah unggahan singkat di X pada 9 Agustus, UEFA menyebut mantan anggota tim nasional tersebut sebagai "seorang talenta yang memberi harapan bagi banyak anak, bahkan di masa-masa tergelap."

Salah menanggapi twit tersebut: "Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana ia meninggal, di mana, dan mengapa?"