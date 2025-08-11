Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, mengkritik penghormatan UEFA kepada mendiang Suleiman Al-Obeid, yang dikenal sebagai "Pele-nya Palestina", setelah badan sepak bola Eropa tersebut tidak menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh Israel saat menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Dalam sebuah unggahan singkat di X pada 9 Agustus, UEFA menyebut mantan anggota tim nasional tersebut sebagai "seorang talenta yang memberi harapan bagi banyak anak, bahkan di masa-masa tergelap."
Salah menanggapi twit tersebut: "Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana ia meninggal, di mana, dan mengapa?"
Asosiasi Sepak Bola Palestina mengatakan bahwa Al-Obeid, 41, tewas akibat serangan Israel yang menargetkan warga sipil yang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza selatan.
Al-Obeid, lahir di Gaza dan ayah dari lima anak, dipandang sebagai salah satu bintang paling cemerlang dalam sejarah sepak bola Palestina. Ia memainkan 24 pertandingan resmi untuk tim nasional dan mencetak dua gol.
Israel telah membunuh lebih dari 800 atlet Palestina sejak 7 Oktober 2023, menurut pejabat Palestina.