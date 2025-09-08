Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa KTT G20 tahun 2026 akan digelar di Miami. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam hampir dua dekade AS kembali menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi utama dunia tersebut.

“Ketika kita merayakan 250 tahun kemerdekaan tahun depan, Amerika Serikat mendapat kehormatan menjadi tuan rumah KTT G20 di tanah air, untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.

Ia menjelaskan agenda KTT akan menitikberatkan pada “mendorong kemakmuran ekonomi dengan menghapus regulasi yang memberatkan, membuka akses energi terjangkau, dan memimpin pengembangan teknologi baru.”

Trump menambahkan, program acara sedang disusun oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, yang menggambarkan pertemuan tersebut sebagai agenda yang lebih “terfokus,” setelah G20 berkembang luas hingga disebutnya “nyaris seperti G100.”

Presiden juga mengonfirmasi bahwa acara akan berlangsung di Trump National Doral Golf Course di Miami. Namun ia menegaskan dirinya tidak akan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan tersebut.

“Saya kira semua orang menginginkannya di sana karena lokasinya tepat di samping bandara. Tempatnya terbaik. Indah,” ujar Trump.