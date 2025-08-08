19 jam yang lalu
Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Netanyahu untuk menduduki kembali Gaza
Ribuan warga Israel turun ke jalan memprotes rencana Netanyahu terkait pendudukan kembali Gaza
Donald Trump menyatakan bahwa keputusan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina sepenuhnya ‘tergantung pada Putin’
Uni Emirat Arab (UEA) menolak tuduhan dari Sudan yang mengklaim bahwa UEA mengebom pesawat berisi tentara bayaran
Pemerintah negara bagian Assam, India, akan mempersenjatai warga lokal untuk melawan ‘imigran ilegal dari Bangladesh’
