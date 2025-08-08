DUNIA
Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Netanyahu untuk menduduki kembali Kota Gaza; dan, negara bagian Assam di India ingin membagikan senjata kepada warga untuk melawan 'imigran ilegal asal Bangladesh'.
  • Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Netanyahu untuk menduduki kembali Gaza

  • Ribuan warga Israel turun ke jalan memprotes rencana Netanyahu terkait pendudukan kembali Gaza

  • Donald Trump menyatakan bahwa keputusan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina sepenuhnya ‘tergantung pada Putin’

  • Uni Emirat Arab (UEA) menolak tuduhan dari Sudan yang mengklaim bahwa UEA mengebom pesawat berisi tentara bayaran

  • Pemerintah negara bagian Assam, India, akan mempersenjatai warga lokal untuk melawan ‘imigran ilegal dari Bangladesh’

SUMBER:TRT Global
