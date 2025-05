Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden pada 5 November 2024 diperkirakan tidak akan mengubah dukungannya yang teguh terhadap Israel.

Namun, hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan tidak akan seharmonis seperti pada masa jabatan pertamanya. Bagaimanapun, Timur Tengah, Israel, maupun Netanyahu sendiri telah mengalami banyak perubahan sejak Trump meninggalkan jabatannya.

Di tengah meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-Israel, Netanyahu menghadapi berbagai tantangan dengan pemerintahan Biden sejak Januari 2023, mulai dari RUU Reformasi Peradilan hingga pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Selama periode ini, Netanyahu berhasil menahan tekanan dari Partai Demokrat dan, pada beberapa kesempatan, secara efektif menggunakan perlawanan ini sebagai alat strategi politik dalam negeri.

Namun, berdasarkan gaya kepemimpinan Trump selama masa jabatan pertamanya, dapat dikatakan bahwa Netanyahu mungkin akan kesulitan mempertahankan arah yang sama. Selain itu, apakah Netanyahu masih memiliki kekuatan untuk menahan dinamika politik Israel seperti yang pernah ia lakukan selama masa jabatan pertama Trump, hanya akan terlihat setelah konflik mereda.

Defisit kepercayaan antara kedua pemimpin juga menjadi isu penting di sini. Saat Trump masih memperdebatkan hasil pemilu 2020, Netanyahu mengucapkan selamat kepada Biden melalui pesan video—sebuah tindakan yang kemudian dianggap Trump sebagai bentuk ketidakloyalan.

Kekuatan Trump, kelemahan Netanyahu

Setelah lima pemilu sejak 2018 dan periode ketidakstabilan politik—termasuk satu tahun sebagai oposisi—Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 dengan memfasilitasi masuknya kelompok ultra-kanan Zionis Religius ke Knesset. Namun, posisinya tetap rawan karena pertempuran hukum yang sedang berlangsung dan pukulan terhadap citranya sebagai "Tuan Keamanan" setelah serangan 7 Oktober.

Netanyahu semakin sensitif terhadap tuntutan mitra koalisinya, yang menjadi penentu kelangsungan pemerintahannya, dan terkadang kesulitan mengelola perpecahan di dalam Likud sendiri.

Akibatnya, Netanyahu saat ini berada dalam posisi sebagai pemimpin yang berhasil bertahan secara politik di Israel melalui berbagai tindakan. Menghadapi banyak tantangan internal, ia menyadari bahwa mendekati 2025, tekanan pemilu akan meningkat, dan meskipun tertunda, penyelidikan atas kegagalan keamanan 7 Oktober tidak dapat dihindari. Selain itu, gelombang aktivisme oposisi yang dimulai dengan protes pada 2023 terus berlanjut, kini berkembang menjadi gerakan dinamis yang berfokus pada penyelamatan sandera setelah 7 Oktober.

Pilihan kebijakan luar negeri yang terbatas

Dalam kebijakan luar negeri, pilihan Israel telah menyempit secara signifikan sejak pertengahan 2010-an. Pada saat itu, Netanyahu memiliki dialog yang efektif dengan Putin dan terlibat dalam inisiatif multilateral, seperti memperluas hubungan dengan China dan proyek seperti perluasan Pelabuhan Haifa yang dipimpin China. Namun, sebagian karena struktur kompleks hubungan AS-Israel, pendekatan multilateral ini tidak dapat berkembang sepenuhnya. Setelah 7 Oktober, kebijakan luar negeri Israel menjadi jauh lebih bergantung pada Washington, terutama dalam menyelaraskan dengan kepentingan keamanan nasional. Terlebih lagi, sejak saat itu, warisan Abraham Accords dari era Trump dan upaya untuk memperluas front normalisasi dengan Israel mengalami kemunduran yang signifikan.

Sebaliknya, Trump memasuki masa jabatan keduanya dengan posisi yang lebih kuat dibandingkan 2017, didukung oleh dukungan elektoral yang lebih besar dan posisi politik yang lebih kokoh.

Ada minat besar pada bagaimana kebijakan AS mungkin bergeser di tingkat global dan regional, terutama di wilayah yang terkena dampak krisis. Mengingat ini adalah masa jabatan terakhirnya, dan dengan pengalaman dari periode sebelumnya—termasuk tantangan seperti pandemi COVID-19—Trump tampaknya memulai fase ini dengan posisi yang lebih kuat. Posisi yang ditingkatkan ini kemungkinan akan memengaruhi pendekatannya terhadap kebijakan regional, dengan fokus utama pada perdebatan seputar perang yang ia janjikan untuk diakhiri.

Sebagai pemimpin yang sebelumnya bekerja sama dengan Netanyahu, Trump memainkan peran penting dalam beberapa perkembangan utama yang bertujuan mengurangi isolasi regional Israel: pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, dan Abraham Accords. Langkah-langkah ini jelas memperkuat posisi Netanyahu, memungkinkannya mengkonsolidasikan kekuasaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pencapaian ini berkontribusi pada kemampuan Likud untuk mempertahankan sejumlah besar kursi parlemen di tengah ketidakstabilan politik yang berlangsung hingga 2023.

Hubungan pribadi Netanyahu yang kompleks

Ketidakpastian Netanyahu membuatnya menjadi mitra yang tidak dapat diandalkan bagi presiden AS, terutama ketika ambisi Israel bertentangan dengan kepentingan regional AS. Dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan keadaan hubungan AS-Israel, Netanyahu menggunakan baik hubungan positif maupun ketidaksepakatan sebagai alat dalam politik Israel. Ketika oposisi AS meningkat, ia memposisikan dirinya sebagai pembela kepentingan Israel, yang beresonansi dengan publik Israel. Ketika hubungan baik, ia menekankan perannya yang strategis dalam mencapai hasil yang menguntungkan.

Pendekatan ganda ini membantu Netanyahu mempertahankan popularitas terlepas dari ketegangan dalam hubungan tersebut. Misalnya, selama kampanye pemilu 2019, ia memamerkan kerja samanya dengan Biden dan Putin, dan setelah 7 Oktober, ia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang teguh dalam mengamankan kepentingan Israel, meskipun berselisih dengan Biden terkait pembicaraan gencatan senjata di Gaza.https://x.com/davenewworld_2/status/1816872708954816992

Di sini Netanyahu membuat beberapa janji kepada pemerintahan AS, mendorong Biden untuk mengumumkan rencana gencatan senjata. Namun, pernyataan Netanyahu yang menentang beberapa ketentuan rencana ini segera menempatkan Biden dalam posisi sulit. Selain itu, Netanyahu membuat pernyataan negatif setelah hampir setiap kerangka pertemuan.

Mengingat gaya kepemimpinan Trump, kemungkinan besar ia akan memiliki toleransi yang lebih kecil terhadap tindakan rumit Netanyahu. Taktik Netanyahu, yang bertujuan untuk menyenangkan audiens dalam negeri sambil menunda pemerintahan AS dan merusak citra presiden, mungkin akan kurang diterima di bawah pengawasan Trump.

Janji untuk mengakhiri perang?

Terlepas dari pemerintahan atau presidennya, penyimpangan signifikan dalam hubungan AS-Israel atau pengurangan dukungan AS untuk Israel tidak diharapkan. Namun, Trump bukanlah pemimpin yang akan mentolerir perlakuan yang sama dari Netanyahu seperti yang dialami Biden. Dengan kata lain, meskipun masa jabatan kedua Trump mungkin tidak lebih menguntungkan bagi Palestina, Netanyahu mungkin menghadapi periode yang lebih sulit.

Tema sentral kampanye Trump adalah mengakhiri perang, dan fokus ini kemungkinan akan membentuk kebijakan luar negerinya.

Mengingat pentingnya dalam diskursus internasional dan meningkatnya harapan, pemerintahan Trump kemungkinan akan mengejar langkah-langkah ke arah ini. Namun, masalah sebenarnya terletak pada syarat-syarat di mana konflik akan berakhir—yang mungkin menjadi tantangan bagi Netanyahu. Saat dampak praktis dari sikap "mengakhiri perang" Trump terungkap, dinamika hubungannya dengan Netanyahu akan menjadi lebih jelas.

Memisahkan dukungan untuk Israel dari Netanyahu

Bagaimanapun, Trump kemungkinan akan mengadopsi sikap yang lebih menantang terhadap Netanyahu dalam masa jabatan barunya. Meskipun Israel tidak diharapkan sepenuhnya beroperasi di bawah orientasi AS, dapat diperkirakan bahwa tekanan terhadap Israel akan meningkat.

Bagi Trump, memisahkan dukungan AS untuk Israel dari Netanyahu mungkin menjadi pendekatan yang pragmatis, sehingga kemungkinan besar retorikanya terhadap Israel dan Netanyahu akan berbeda. Dalam konteks ini, perombakan terbaru Netanyahu—mengganti Gallant dengan Israel Katz sebagai menteri pertahanan—dapat dilihat sebagai kalibrasi strategis. Namun, selama dua bulan ke depan sebelum Trump menjabat, situasi di kedua sisi perang Israel yang sedang berlangsung secara alami akan memengaruhi arah hubungan ini. Dengan demikian, meskipun jalur positif seperti masa jabatan pertama Trump tidak diharapkan, perkembangan konflik kemungkinan akan menjadi faktor kunci dalam menentukan kedalaman perubahan dalam dinamika Trump-Netanyahu.

