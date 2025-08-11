Kebocoran limbah plastik ke lingkungan di negara-negara Asia Tenggara, ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan, dapat meningkat hampir 70 persen jika langkah-langkah efektif tidak diambil, menurut laporan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Didorong oleh peningkatan pendapatan dan standar hidup, penggunaan plastik di wilayah ini diproyeksikan hampir dua kali lipat jika tidak ada kebijakan yang lebih ambisius," kata laporan Regional Plastics Outlook, membandingkan angka tersebut dengan tingkat tahun 2022.

Negara-negara Asia Tenggara anggota ASEAN "diperkirakan akan mengalami hampir tiga kali lipat," tambah laporan tersebut.

Limbah plastik diproyeksikan lebih dari dua kali lipat, sementara kebocoran plastik ke lingkungan diperkirakan meningkat sebesar 68 persen, terutama berasal dari negara-negara berpendapatan menengah ke bawah di ASEAN dan China, menurut laporan itu.

Mendeskripsikan wilayah ini sebagai "pusat polusi plastik," laporan tersebut mencatat bahwa 8,4 juta ton limbah plastik yang tidak terkelola bocor ke lingkungan pada tahun 2022.

Masalah lingkungan utama

Limbah plastik regional meningkat dari 10 juta ton pada tahun 1990 menjadi 113 juta ton pada tahun 2022, menurut laporan tersebut.

"Praktik informal dan tidak aman, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sembarangan, masih berlangsung di sebagian besar negara ASEAN dan China, terutama di daerah pedesaan," tambah laporan itu.