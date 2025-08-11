Kebocoran limbah plastik ke lingkungan di negara-negara Asia Tenggara, ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan, dapat meningkat hampir 70 persen jika langkah-langkah efektif tidak diambil, menurut laporan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"Didorong oleh peningkatan pendapatan dan standar hidup, penggunaan plastik di wilayah ini diproyeksikan hampir dua kali lipat jika tidak ada kebijakan yang lebih ambisius," kata laporan Regional Plastics Outlook, membandingkan angka tersebut dengan tingkat tahun 2022.
Negara-negara Asia Tenggara anggota ASEAN "diperkirakan akan mengalami hampir tiga kali lipat," tambah laporan tersebut.
Limbah plastik diproyeksikan lebih dari dua kali lipat, sementara kebocoran plastik ke lingkungan diperkirakan meningkat sebesar 68 persen, terutama berasal dari negara-negara berpendapatan menengah ke bawah di ASEAN dan China, menurut laporan itu.
Mendeskripsikan wilayah ini sebagai "pusat polusi plastik," laporan tersebut mencatat bahwa 8,4 juta ton limbah plastik yang tidak terkelola bocor ke lingkungan pada tahun 2022.
Masalah lingkungan utama
Limbah plastik regional meningkat dari 10 juta ton pada tahun 1990 menjadi 113 juta ton pada tahun 2022, menurut laporan tersebut.
"Praktik informal dan tidak aman, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sembarangan, masih berlangsung di sebagian besar negara ASEAN dan China, terutama di daerah pedesaan," tambah laporan itu.
Limbah plastik adalah masalah lingkungan utama, mencemari sungai dan lautan serta menimbulkan risiko kesehatan bagi satwa liar dan manusia karena mikroplastik juga masuk ke dalam tubuh.
Laporan tersebut memproyeksikan bahwa kebocoran tahunan ke lingkungan di wilayah ini dapat mencapai 14,1 juta ton pada tahun 2050, di mana 5,1 juta ton dapat mencapai sungai, wilayah pesisir, dan lautan.
Negara-negara di wilayah ini memiliki kemampuan pengelolaan limbah yang sangat bervariasi, dengan penggunaan plastik di 13 negara meningkat hampir sembilan kali lipat dari 17 juta ton pada tahun 1990 menjadi 152 juta ton pada tahun 2022.
Karena lebih dari setengah plastik yang digunakan di wilayah ini memiliki masa pakai kurang dari lima tahun, sebagian besar dengan cepat menjadi limbah.
Penggunaan plastik di wilayah ini dapat turun hingga 28 persen melalui tindakan ambisius, termasuk larangan plastik sekali pakai dan pajak, yang juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang hingga 54 persen, serta mengurangi limbah yang tidak terkelola hingga 97 persen, menurut laporan tersebut.
Dalam perkembangan terkait, pembicaraan untuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik dilanjutkan pada hari Selasa di Jenewa, setelah pembicaraan sebelumnya tahun lalu di Korea Selatan gagal karena negara-negara terpecah atas langkah-langkah pengendalian produksi plastik dan pengelolaan limbah plastik.