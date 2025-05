Ujaran kebencian di India yang menargetkan minoritas agama di negara tersebut mengalami lonjakan yang "sangat mengejutkan" pada tahun 2024, menurut sebuah lembaga pemikir yang berbasis di AS.

Peningkatan yang mengkhawatirkan ini "sangat terkait dengan ambisi ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dan gerakan nasionalis Hindu yang meluas," kata India Hate Lab (IHL) dalam sebuah laporan pada hari Senin.

India Hate Lab merupakan bagian dari Center for the Study of Organized Hate (CSOH) yang berbasis di Washington, sebuah lembaga pemikir nirlaba.

Selama pemilihan umum yang ketat di India tahun lalu, para kritikus dan kelompok hak sipil menuduh Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP yang berhaluan politik nasionalis Hindu meningkatkan retorika terhadap Muslim ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama kampanyenya untuk memobilisasi masyarakat mayoritas Hindu.

Dalam rapat umum, Modi menyebut Muslim sebagai "penyusup" dan mengklaim bahwa partai oposisi utama, Kongres, akan mendistribusikan kembali kekayaan negara kepada Muslim jika menang.

Modi memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut pada bulan Juni tetapi terpaksa membentuk pemerintahan koalisi setelah mengalami kemunduran suara mengejutkan dalam pemilu. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, BJP tidak memenangkan auara mayoritas mutlak.

‘Mengejutkan’

Retorika nasionalis Hindu BJP telah membuat populasi Muslim India yang berjumlah lebih dari 220 juta semakin cemas tentang masa depan mereka.

"Jumlah insiden ujaran kebencian yang menargetkan minoritas agama melonjak dari 668 pada tahun 2023 menjadi 1.165 pada tahun 2024, menandai peningkatan yang mengejutkan sebesar 74,4 persen," kata laporan IHL.

Laporan itu menambahkan bahwa "fakta bahwa tahun 2024 adalah tahun pemilu umum... memainkan peran penting dalam membentuk pola insiden pidato kebencian."

Menurut laporan tersebut, 98,5 persen pidato kebencian menargetkan Muslim, dengan lebih dari dua pertiga terjadi di negara bagian yang berada dibawah pimpinan BJP atau sekutunya.

‘Ancaman’

Lebih dari 450 ujaran kebencian disampaikan dalam pidato oleh para pemimpin BJP, dengan Modi sendiri yang bertanggung jawab atas 63 di antara ujaran tersebut, menurut laporan tersebut.

BJP tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terhadap laporan tersebut sebelum publikasinya.

"Muslim, khususnya, digambarkan sebagai ancaman eksistensial bagi orang Hindu dan bangsa India," kata laporan itu.

"Kenaikan paling mengkhawatirkan terjadi pada pidato-pidato yang menyerukan penghancuran tempat ibadah," tambah laporan tersebut.

Kaum supremasi Hindu meningkatkan tuntutan agar situs-situs keagamaan diambil dari Muslim.

Hal itu meningkat setelah Modi meresmikan sebuah kuil besar untuk dewa Ram menjelang pemilu tahun lalu, yang dibangun di atas lahan masjid berusia berabad-abad yang dihancurkan oleh massa yang didukung BJP.

Facebook, YouTube, dan X menjadi platform utama untuk penyebaran, menurut analisis IHL.

IHL mengatakan 266 "pidato kebencian anti-minoritas yang disampaikan oleh pemimpin senior BJP" selama pemilu disiarkan secara bersamaan melalui YouTube, Facebook, dan X melalui akun resmi partai dan para tokoh petinggi lainnya.

SUMBER: TRT WORLD DAN AGENSI