KAZIM ALAM

Pemerintah Mali sedang mengambil tindakan tegas terhadap musuh yang tidak terduga: Barrick Gold, perusahaan tambang emas terbesar kedua di dunia yang berbasis di Kanada.

Beroperasi di 18 negara di Afrika, Asia, dan Amerika, Barrick tidak asing dengan kontroversi. Dari dugaan underreporting profits dan penghindaran pajak hingga tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan, perusahaan ini telah menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran berat di seluruh dunia.

Namun, masalah yang dihadapi perusahaan tambang ini di Mali – sebuah negara di Afrika Barat yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah namun tingkat kemiskinannya yang tinggi – msalah yang sangat ekstrem dan tidak biasa.

Awal bulan ini, Barrick menghentikan operasi di kompleks tambang Loulo-Gounkoto, tambang emas terbesar kedua dari 13 tambang yang mereka operasikan di seluruh dunia, setelah pemerintah Mali menyita tiga ton emas senilai $245 juta dan memindahkannya ke bank kustodian di ibu kota Bamako.

CEO Barrick tidak dapat menginjakkan kaki di Mali karena surat perintah penangkapan terkait tuduhan pencucian uang. Empat eksekutifnya juga telah mendekam di penjara selama hampir dua bulan.

Perseteruan antara pemerintah Mali dan perusahaan tambang Kanada ini dipandang sebagai cerminan dari meningkatnya semangat pan-Afrikanisme di kawasan tersebut – terutama di negara-negara Sahel – yang berupaya melawan pengaruh Barat di benua yang kaya sumber daya alam ini.

“Apa yang terjadi di Mali juga terjadi di seluruh kawasan, di negara-negara seperti Burkina Faso, Senegal, dan Pantai Gading. Ada reaksi keras... kebangkitan nasionalisme sumber daya alam, terutama dengan pemerintahan militer di aliansi negara-negara Sahel,” kata Owen Schalk, seorang peneliti Kanada dan penulis bersama Canada’s Long Fight Against Democracy, kepada TRT World.

Aliansi Negara-Negara Sahel adalah sebuah pakta pertahanan bersama yang baru-baru ini ditandatangani oleh Mali, Niger, dan Burkina Faso setelah kudeta militer yang berhasil di masing-masing dari tiga negara antara tahun 2020 dan 2023.

Setiap pengambilalihan kekuasaan militer ini memiliki karakter anti-Barat dan dipenuhi dengan retorika anti-kolonial yang berapi-api, kata Owen.

“Mereka berkuasa dengan berbicara tentang pan-Afrikanisme. Mereka sering merujuk kembali pada tokoh-tokoh nasionalis kiri yang menantang kehadiran Barat di sana,” tambahnya.

Kathy du Plessis, juru bicara Barrick, menolak memberikan komentar.

Rusia: mitra militer alternatif

Pemerintah Burkina Faso baru-baru ini menasionalisasi tambang-tambang emas dalam upaya nyata untuk mendapatkan kendali lebih besar atas sumber daya alam mereka.

Demikian pula, pemerintah Niger mencabut hak penambangan salah satu cadangan uranium terbesar di dunia dari perusahaan bahan bakar nuklir milik negara Prancis. Negara ini memasok seperempat kebutuhan uranium Uni Eropa.

Niger juga mengusir pasukan AS yang ditempatkan sebagai bagian dari misi kontra-terorisme, sementara kepemimpinan baru negara itu terus membina hubungan dengan Rusia sebagai mitra militer alternatif.

Menurut Kyle Hiebert, seorang peneliti dan mantan wakil editor Africa Conflict Monitor, Rusia telah “menggeser” mantan penguasa kolonial Prancis sebagai “donatur yang disukai” pemerintah junta Mali yang, dengan dukungan publik, menggulingkan pemerintah sipil beberapa tahun yang lalu.

Pasukan Prancis ditempatkan di Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, Djibouti, Gabon, Pantai Gading, dan Senegal hingga tahun 2022. Namun, Djibouti dan Gabon kini menjadi dua negara yang masih memiliki pasukan Prancis. Negara-negara lain telah mengakhiri perjanjian militer dengan Prancis di tengah tuntutan kedaulatan nasional yang lebih besar, yang mengakibatkan berkurangnya pengaruh bekas kekuatan kolonial.

Setelah menunjukkan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB setelah mengambil alih kekuasaan di Mali, militer dilaporkan membawa Grup Wagner, perusahaan militer swasta yang dikendalikan hingga 2023 oleh Yevgeny Prigozhin, mantan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, yang terbunuh dalam kecelakaan pesawat pada tahun 2024.

Hiebert mengatakan bahwa kelompok itu kini telah “diganti namanya menjadi Korps Afrika Rusia”, dengan koneksinya yang “diformalkan dalam hubungan bilateral” antara Moskow dan negara-negara Afrika.

Model sumber daya untuk perlindungan tampaknya berkembang pesat di seluruh Afrika Barat karena kelompok Rusia ini melindungi lokasi-lokasi pertambangan dan melatih pasukan keamanan setempat.

Kode pertambangan yang baru

Barrick bukanlah satu-satunya perusahaan pertambangan Kanada yang mendapatkan perlakuan buruk di Mali.

Perusahaan-perusahaan Kanada B2Gold dan Allied Gold harus memberikan konsesi kepada pihak berwenang di bawah aturan pertambangan yang baru agar dapat terus beroperasi.

Mali juga menangkap CEO dan dua karyawan perusahaan Australia Resolute Mining. Mereka dibebaskan hanya setelah perusahaan tersebut membayar $80 juta dan berjanji untuk membayar $80 juta lagi untuk menyelesaikan sengketa pajak.

Hampir 100 perusahaan pertambangan Kanada beroperasi di Afrika. Bagian terbesar dari investasi ini ($14 miliar) terkonsentrasi di Afrika Barat, dengan Mali sendiri merupakan hampir setengah dari seluruh aset pertambangan Kanada di wilayah tersebut.

Dengan produksi 105 ton emas, Mali merupakan produsen logam mulia terbesar kedua di Afrika pada tahun 2023, menurut data World Gold Council.

Meskipun Barrick hanyalah salah satu dari sekian banyak penambang Kanada di Mali, operasi perusahaan ini berskala luas sehingga menyumbang hingga 10 persen dari total output ekonomi negara tersebut.

Pemerintah Mali memperkenalkan undang-undang pertambangan baru pada tahun 2023, yang mengharuskan perusahaan pertambangan asing untuk berbagi keuntungan yang lebih besar dengan pemerintah.

Secara lebih spesifik, peraturan baru ini memungkinkan pemerintah Mali dan masyarakat lokal untuk memiliki saham hingga 35 persen di setiap proyek pertambangan yang dioperasikan oleh perusahaan multinasional. Sebelumnya, batas atas kepemilikan saham masyarakat Mali dalam proyek-proyek tersebut adalah 20 persen.

Barrick memiliki 80 persen dari kompleks pertambangan Loulo-Gounkoto.

Awalnya, Barrick bersikeras bahwa kode pertambangan 2023 seharusnya tidak berlaku untuk operasi yang ada. Namun kemudian Barrick berubah pikiran, dan mengisyaratkan kesediaannya untuk membuatnya bekerja di bawah aturan baru tersebut.

Owen mengatakan bahwa alasan sebenarnya hubungan perusahaan dengan pemerintah berantakan adalah audit negara, yang menemukan “jutaan” dolar dana yang belum dibayarkan dari perusahaan pertambangan asing, kata Owen.

“Barrick mengatakan, tidak, ini tidak sah. Kami memiliki kesepakatan, kami bersedia untuk bekerja sesuai dengan peraturan pertambangan yang baru. Tetapi audit ini sudah kelewatan, dan keadaan menjadi semakin buruk,” kata Owen.

Ia berharap pemerintah Kanada mengerahkan seluruh kekuatan diplomatiknya untuk mendukung Barrick, meskipun perusahaan ini telah terlibat dalam berbagai macam konflik komersial dan etika di seluruh dunia.

Masuk: Pemerintah Kanada

Pemerintah Kanada selalu bertindak untuk menyelamatkan Barrick dari menghadapi konsekuensi dari transaksi bisnisnya yang meragukan.

“Ada daftar panjang negara tempat Barrick berinvestasi. Masalah selalu mengikuti Barrick ke mana pun ia pergi. Argentina, Peru, Pakistan, Papua Nugini, Mali, Tanzania,” kata Owen, seraya menambahkan bahwa perusahaan ini sekarang diperkirakan akan menyeret pemerintah Kanada ke dalam konflik dengan Mali.

Tanzania, salah satu produsen emas terbesar di Afrika, pada tahun 2017 mengancam akan memberlakukan larangan ekspor konsentrat emas, yang akan mengurangi keuntungan Barrick.

Pemerintah Tanzania menemukan bahwa jumlah emas dalam konsentrat yang diekspor - logam yang belum dimurnikan dan membutuhkan pemrosesan lebih lanjut - “jauh lebih besar” daripada jumlah yang dinyatakan.

Selain itu, pemerintah Tanzania juga menuduh Barrick mencuri “miliaran pajak, denda, dan bunga yang belum dibayar”.

Email-email rahasia yang diperoleh oleh seorang peneliti independen menunjukkan bahwa Barrick meminta “bantuan darurat” dari pemerintah Kanada, yang menggunakan bantuan asing sebagai alat negosiasi dengan Tanzania untuk menyelesaikan masalah ini.

“Mereka membuat komisi tinggi Kanada mengancam akan memutus bantuan ke Tanzania jika mereka tidak menemukan kesepakatan dengan Barrick,” kata Yves Engler, seorang peneliti yang berbasis di Montreal dan penulis buku Canada in Africa: 300 Years of Aid and Exploitation.

“Barrick telah menjadi pemain yang sangat kuat dalam kebijakan luar negeri Kanada,” katanya kepada TRT World.

Kebijakan luar negeri Kanada disusun untuk memajukan sektor pertambangan. “Kode pertambangan di negara-negara di seluruh Afrika ditulis ulang sebagian besar dengan bantuan Kanada,” tambahnya.

Salah satu alasan mengapa Barrick memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri adalah karena Peter Munk, pendiri perusahaan tersebut, mendirikan “sekolah kebijakan luar negeri yang paling penting” di Kanada, kata Engler.

Munk School of Global Affairs and Public Policy di University of Toronto merupakan “sekolah terbaik” bagi warga Kanada yang ingin bekerja di pemerintahan federal.

“Dia adalah pemain yang sangat berpengaruh dalam dunia kebijakan luar negeri Kanada. Kami telah melihat hal itu terwujud dalam berbagai bentuk, bantuan Kanada untuk memajukan kepentingan Barrick... menggunakan diplomat Kanada untuk memajukan kepentingan Barrick.”

Merundingkan kembali kontrak yang sudah ditandatangani dan disegel

Engler mengatakan bahwa gagasan bahwa negara-negara berdaulat kehilangan hak untuk meninjau kembali kontrak pertambangan setelah mereka menandatangani apa yang disebut perjanjian perlindungan investasi asing tidak dapat dipertahankan.

“Negara-negara memiliki hak untuk berubah pikiran. Perusahaan-perusahaan tambang Kanada mencoba melindungi diri mereka dari kemampuan pemerintah nasional untuk mengubah kebijakan. Itulah mengapa mereka sangat tertarik dengan perjanjian perlindungan investasi asing ini,” katanya.

Bisnis Kanada berinvestasi secara global di bawah perjanjian perlindungan investasi yang dibuat khusus, yang mencakup mekanisme penyelesaian sengketa. Praktik standar ini melindungi investor Kanada dari konsekuensi yang merugikan akibat perubahan kebijakan yang tiba-tiba di negara-negara asing melalui pengadilan internasional.

Salah satu cara untuk mencegah perusahaan-perusahaan pertambangan Kanada memanfaatkan korps diplomatik negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial adalah penunjukan seorang ombudsman untuk menyelidiki dan menarik semua dukungan publik terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan bisnis yang curang dan pelanggaran hak asasi manusia, katanya.

“Harus ada undang-undang yang memperkuat kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tambang di pengadilan lokal. Kita harus menghentikan perjanjian perlindungan investasi asing ini,” katanya.

SUMBER: TRT WORLD