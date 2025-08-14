Pengadilan banding federal AS mencabut perintah pengadilan yang mewajibkan Departemen Luar Negeri tetap menyalurkan dana bantuan luar negeri, memberikan kemenangan hukum bagi Presiden Donald Trump.

Dalam keputusan 2-1 pada Rabu, Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama keliru saat memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan bantuan luar negeri yang sebelumnya telah disetujui Kongres.

Trump memberlakukan pembekuan seluruh bantuan luar negeri selama 90 hari pada 20 Januari, hari pelantikannya untuk masa jabatan kedua, melalui perintah eksekutif.

Pemerintahannya kemudian bergerak memangkas USAID, lembaga utama penyalur bantuan luar negeri AS, dengan menempatkan banyak staf dalam status cuti dan mempertimbangkan membawa lembaga itu di bawah kendali Departemen Luar Negeri.

Dua organisasi nirlaba penerima dana federal — AIDS Vaccine Advocacy Coalition dan Journalism Development Network — menggugat, dengan alasan pembekuan itu melanggar hukum.

Hakim Distrik AS Amir Ali, yang diangkat Presiden Joe Biden, sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump menyalurkan hampir 2 miliar dolar AS bantuan kepada mitra kemanusiaan di seluruh dunia.

Menulis untuk mayoritas pengadilan banding, Hakim Karen Henderson menyatakan bahwa organisasi nirlaba tersebut “tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan klaim” dan hanya Government Accountability Office yang bisa menggugat keputusan presiden menahan dana.