Pengadilan banding AS izinkan Trump memangkas miliaran dolar bantuan luar negeri
Putusan 2-1 mencabut perintah penangguhan pembekuan bantuan, menolak gugatan dari organisasi nirlaba.
Pengadilan banding AS mengizinkan Trump memangkas miliaran bantuan luar negeri / AP
14 Agustus 2025

Pengadilan banding federal AS mencabut perintah pengadilan yang mewajibkan Departemen Luar Negeri tetap menyalurkan dana bantuan luar negeri, memberikan kemenangan hukum bagi Presiden Donald Trump.

Dalam keputusan 2-1 pada Rabu, Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama keliru saat memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan bantuan luar negeri yang sebelumnya telah disetujui Kongres.

Trump memberlakukan pembekuan seluruh bantuan luar negeri selama 90 hari pada 20 Januari, hari pelantikannya untuk masa jabatan kedua, melalui perintah eksekutif.

Pemerintahannya kemudian bergerak memangkas USAID, lembaga utama penyalur bantuan luar negeri AS, dengan menempatkan banyak staf dalam status cuti dan mempertimbangkan membawa lembaga itu di bawah kendali Departemen Luar Negeri.

Dua organisasi nirlaba penerima dana federal — AIDS Vaccine Advocacy Coalition dan Journalism Development Network — menggugat, dengan alasan pembekuan itu melanggar hukum.

Hakim Distrik AS Amir Ali, yang diangkat Presiden Joe Biden, sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump menyalurkan hampir 2 miliar dolar AS bantuan kepada mitra kemanusiaan di seluruh dunia.

Menulis untuk mayoritas pengadilan banding, Hakim Karen Henderson menyatakan bahwa organisasi nirlaba tersebut “tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan klaim” dan hanya Government Accountability Office yang bisa menggugat keputusan presiden menahan dana.

Henderson, yang diangkat oleh Presiden George H.W. Bush, didukung oleh Hakim Gregory Katsas, yang diangkat Trump.

Putusan ini tidak membahas apakah pembekuan bantuan oleh Trump melanggar Konstitusi AS dengan mengganggu wewenang Kongres dalam mengatur pengeluaran.

Dalam pendapat berbeda (dissent), Hakim Florence Pan, yang diangkat Biden, menuduh mayoritas hakim memberi jalan bagi pelebaran kekuasaan eksekutif.

“Persetujuan dan fasilitasi pengadilan terhadap perilaku melanggar hukum dari Eksekutif ini merusak sistem checks and balances yang dirancang untuk menjadi perlindungan terbesar dari tirani — yaitu penumpukan kekuasaan berlebihan pada satu cabang pemerintahan,” tulis Pan.

Juru bicara Office of Management and Budget menyambut putusan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang mencegah “kelompok radikal kiri berduit gelap” untuk “mengganggu secara jahat kemampuan presiden mengelola pengeluaran secara bertanggung jawab dan menyalurkan bantuan luar negeri sesuai kebijakan America First.”

Keputusan ini membuat opsi hukum bagi organisasi nirlaba tersebut semakin terbatas, sementara pemerintahan Trump terus menahan dana bantuan.

SUMBER:Reuters
