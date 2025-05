“Kepada semua warga asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami beri peringatan: pada tahun 2025, kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda.”

Begitulah bunyi halaman web Gedung Putih yang didedikasikan untuk executive order yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 29 Januari. Perintah tersebut, menurut pemerintah AS, bertujuan untuk mengambil langkah “tegas dan belum pernah terjadi sebelumnya” untuk melawan anti-Semitisme di kampus dan perguruan tinggi dan ruang publik.

Dalam lembar fakta yang menyertainya, Trump menuduh “warga negara asing” ini “merayakan pemerkosaan massal, penculikan, dan pembunuhan oleh Hamas,” serta menghalangi tempat ibadah sinagog, menyerang jamaah, dan merusak monumen serta patung-patung Amerika.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang generic pada perintah eksekutif tersebut dan implementasinya merupakan serangan langsung terhadap aktivisme pro-Palestina dan hak kebebasan berpendapat di AS.

Penindasan yang Ditargetkan?

Hanya beberapa minggu setelah perintah tersebut ditandatangani, pada 10 Maret, Mahmoud Khalil, seorang aktivis mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, New York City, ditahan.

Trump menggunakan media sosial untuk menyebut Khalil sebagai “Mahasiswa Asing Radikal Pro-Hamas,” meskipun Khalil, yang merupakan penduduk tetap AS dengan Green Card, belum secara resmi didakwa melakukan kejahatan.

Penangkapannya mendapat reaksi cepat dari organisasi kebebasan sipil, pengacara, dan akademisi internasional, yang mengecamnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak Amandemen Pertama.

Hingga saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) hanya memberikan alasan yang vague untuk penahanan Khalil.

Sebuah unggahan di X menuduh bahwa “Khalil memimpin kegiatan yang selaras dengan Hamas, sebuah organisasi teroris yang ditunjuk.”

Keputusan tersebut bergantung pada undang-undang imigrasi yang jarang digunakan yang memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri untuk menganggap keberadaan seorang non-warga negara di AS “bertentangan dengan kebijakan luar negeri,” sehingga membuat mereka memenuhi syarat untuk dideportasi.

Namun, tidak ada bukti konkret yang disajikan oleh Gedung Putih terhadap Khalil, dan seorang hakim federal sementara menghentikan deportasinya setelah memutuskan bahwa kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

Pengaruh ADL

Sementara pemerintah federal mengambil sikap agresif terhadap aktivisme mahasiswa pro-Palestina, banyak dari iklim saat ini di kampus-kampus telah dibentuk oleh pengaruh organisasi lobi pro-Israel yang kuat.

Salah satu yang paling menonjol adalah Anti-Defamation League (ADL), sebuah kelompok yang secara luas diakui sebagai kekuatan advokasi pro-Israel terkemuka dalam kebijakan domestik AS.

Hanya dua hari sebelum penangkapan Khalil, CEO ADL Jonathan Greenblatt secara terbuka menyatakan bahwa ia telah “berinteraksi langsung” dengan pejabat Universitas Columbia untuk menangani upaya melawan anti-Semitisme di kampus.

“Kemarin saya pergi ke kampus untuk bertemu langsung dengan mahasiswa Yahudi dan mendengar cerita tentang pelecehan dan intimidasi,” tulis Greenblatt di X pada 8 Maret.

Ia lebih lanjut meminta Columbia untuk lebih aktif bekerja sama dengan penegak hukum negara bagian dan federal, memastikan bahwa mahasiswa yang dituduh melakukan perilaku antisemit menghadapi tidak hanya tindakan disipliner dari universitas tetapi juga “konsekuensi dunia nyata karena melanggar hukum.”

Dua hari kemudian, Khalil ditangkap—menimbulkan pertanyaan tentang apakah upaya lobi eksternal memainkan peran dalam membentuk respons pemerintah terhadap aktivisme pro-Palestina.

Badan Disiplin ‘tidak transparan’

Pada saat penangkapannya, Khalil sudah dalam penyelidikan oleh Kantor Kesetaraan Institusional (OIE) Columbia – sebuah badan disiplin rahasia dan tidak transparan yang didirikan untuk menangani keluhan pelecehan dan diskriminasi.

Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa OIE berfungsi kurang seperti badan netral yang menangani diskriminasi dan lebih seperti sistem penuntutan internal yang menargetkan perbedaan pendapat mahasiswa tentang konflik Israel-Palestina.

Pada 4 Maret, sebuah investigasi oleh Drop Site News mengungkapkan bahwa mahasiswa yang dituduh melakukan pelanggaran diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) untuk melihat bukti terhadap mereka, yang secara efektif membungkam mereka dari membahas kasus mereka secara publik.

Bahwa OIE menafsirkan kembali Undang-Undang Hak Sipil untuk memperlakukan kritik terhadap Israel sebagai bentuk “pelecehan diskriminatif,” berbicara banyak tentang keselarasan mereka dengan tujuan kebijakan utama ADL.

ADL adalah organisasi yang sama yang telah menjadi pendukung utama adopsi definisi anti-Semitisme IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) yang kontroversial, yang telah banyak dikritik karena menyamakan anti-Semitisme dengan anti-Zionisme.

“ADL sejak lama telah menyamakan kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme. Itulah sebabnya banyak analis dan reporter tidak lagi mempercayai data ADL karena mereka menyamakan protes pro-Palestina, protes anti-genosida dengan anti-Semitisme,” kata Zachary Foster, seorang sejarawan AS tentang Palestina dan Timur Tengah, kepada TRT World.

Foster berpendapat bahwa pengaruh ini secara langsung membentuk pendekatan Universitas Columbia dalam mengawasi aktivisme mahasiswa.

“Ini sangat menakutkan dan berarti bahwa kritik yang sah terhadap negara apartheid yang sedang diadili atas genosida di [Pengadilan Internasional] ICJ, tidak lagi dapat diterima di Columbia,” katanya.

Catatan publik mengonfirmasi bahwa ADL secara aktif melobi dewan pembuat undang-undang AS untuk menegakkan definisi IHRA yang kontroversial, yang dikecam oleh para kritikus sebagai “berbahaya” dan “dipolitisasi.”

Menurut laporan Drop Site News, OIE di Columbia menargetkan mahasiswa hanya karena memasang poster, membagikan unggahan media sosial, mengorganisir protes yang menyerukan kecaman terhadap Israel, dan menyebut tindakan Israel sebagai genosida.

“Poster-poster itu bertuliskan seperti ‘Kecam Israel,’ dan ‘Israel adalah Negara Teroris,’ yang sekarang saya diberitahu oleh Columbia merupakan pelecehan diskriminatif di bawah Undang-Undang Hak Sipil. Jika salah satu dari mereka mengatakan ‘Bunuh Zionis’ atau sesuatu seperti itu saya akan mengerti, tetapi mereka tidak seperti itu,” kata seorang mahasiswa Columbia kepada situs berita tersebut.

Sejarah mata-mata ADL

Peran ADL dalam membentuk kebijakan kampus adalah bagian dari sejarah panjang pengawasan dan operasi pengaruh.

Sejak tahun 1970-an, organisasi ini telah mempromosikan gagasan “anti-Semitisme baru,” sebuah konsep yang mengklasifikasikan anti-Zionisme dan kritik tertentu terhadap Israel sebagai bentuk anti-Semitisme.

Pada tahun 2022, Greenblatt sendiri menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, yang memicu reaksi dari banyak kelompok Yahudi serta beberapa anggota staf ADL.

“Anti-Zionisme adalah anti-Semitisme,” kata Greenblatt selama pidatonya di KTT Kepemimpinan Nasional Virtual ADL.

“Anti-Zionisme sebagai ideologi berakar pada kemarahan. Itu didasarkan pada satu konsep: penolakan terhadap orang lain, sebuah konsep yang sama asingnya dengan supremasi kulit putih dalam wacana modern,” klaimnya.

Pidatonya juga melabeli Students for Justice in Palestine dan Jewish Voice for Peace sebagai ekstremis “kiri radikal,” dengan alasan bahwa mereka mencerminkan sayap kanan. Kedua kelompok tersebut telah dilarang mengadakan acara di Universitas Columbia mulai tahun 2024.

Situs web ADL secara terbuka menyatakan bahwa mereka “membentuk pekerjaan pembuat kebijakan” di tingkat federal, negara bagian, dan lokal melalui “advokasi bipartisan.”

Lebih lanjut, organisasi ini secara signifikan memperluas upaya lobi mereka, meningkatkan pengeluaran kebijakan mereka sebesar 94% pada tahun 2004, dengan total pengeluaran lobi mencapai $1,4 juta, dengan tujuan memajukan “agenda legislatif” yang ambisius.

Upaya ini terjadi di tengah kontroversi masa lalu ADL, termasuk skandal mata-mata ADL tahun 1993, di mana organisasi tersebut tertangkap secara ilegal mengawasi lebih dari 10.000 individu dan 950 organisasi di seluruh spektrum politik, termasuk kelompok Arab-Amerika, organisasi hak sipil kulit hitam seperti NAACP, aktivis kiri, penyelenggara anti-apartheid, dan bahkan kelompok Yahudi progresif.

Penindasan yang sedang berlangsung terhadap aktivisme pro-Palestina di Universitas Columbia–dan di luar itu–menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang sejauh mana pengaruh lobi pro-Israel terhadap kebijakan kampus AS, kebebasan berbicara, dan penegakan hak sipil.

Garis antara melawan anti-Semitisme dan menekan perbedaan pendapat politik semakin kabur dan berbahaya.