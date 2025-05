China pada hari Rabu mengumumkan bahwa ekonominya tumbuh sebesar 5,4 persen pada kuartal pertama, melampaui perkiraan, karena para eksportir bergegas mengirimkan barang dari pabrik sebelum tarif baru dari AS diberlakukan.

Beijing dan Washington terlibat dalam permainan tawar-menawar berisiko tinggi sejak Presiden AS Donald Trump meluncurkan kebijakan tarif global yang secara khusus menargetkan impor dari China. Pertukaran tarif balasan telah menyebabkan tarif AS terhadap China meningkat hingga 145 persen, sementara Beijing menetapkan tarif balasan sebesar 125 persen terhadap impor dari AS.

Pada hari Rabu, data resmi memberikan gambaran awal tentang bagaimana kekhawatiran perang dagang memengaruhi pemulihan ekonomi China yang rapuh, yang sudah tertekan oleh konsumsi yang rendah dan krisis utang di pasar properti. Biro Statistik Nasional China (NBS) menyatakan bahwa “menurut estimasi awal, produk domestik bruto pada kuartal pertama... naik sebesar 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada harga konstan.”

Angka tersebut lebih tinggi dari prediksi 5,1 persen yang diperkirakan oleh para analis yang disurvei oleh AFP sebelum data dirilis.

Penjualan ritel, yang menjadi indikator utama permintaan konsumen, naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut NBS, sementara output industri melonjak 6,5 persen pada kuartal pertama tahun ini, naik dari 5,7 persen pada tiga bulan terakhir tahun 2024. Namun, Beijing memperingatkan bahwa lingkungan ekonomi global menjadi semakin “kompleks dan parah” dan diperlukan lebih banyak upaya untuk mendorong pertumbuhan dan konsumsi. “Fondasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan masih perlu diperkuat,” kata NBS, seraya menambahkan bahwa diperlukan “kebijakan makro yang lebih proaktif dan efektif.”

Data yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa ekspor China melonjak lebih dari 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Maret, melampaui ekspektasi, dengan para analis mengaitkannya dengan percepatan pesanan sebelum tarif “Hari Pembebasan” yang diumumkan Trump pada 2 April.

Trump mengatakan minggu ini bahwa “bola ada di tangan China” terkait pengurangan tarif yang sangat tinggi tersebut. Ekonomi China, yang merupakan terbesar kedua di dunia, sudah berjuang untuk bangkit dari perlambatan akibat pandemi, dengan pertumbuhan dua digit yang pernah mendorong kebangkitannya kini menjadi kenangan jauh.

Pada tahun 2024, Beijing mengumumkan serangkaian langkah agresif untuk menghidupkan kembali ekonomi, termasuk pemotongan suku bunga, penghapusan pembatasan pembelian rumah, peningkatan batas utang untuk pemerintah daerah, dan memperkuat dukungan untuk pasar keuangan.

Namun, setelah lonjakan pasar yang mengesankan tahun lalu yang didorong oleh harapan akan “stimulus besar-besaran” yang telah lama dinanti, optimisme memudar karena otoritas tidak memberikan angka spesifik untuk dana talangan atau merinci janji-janji tersebut.

Para pemimpin tertinggi China bulan lalu menetapkan target pertumbuhan tahunan yang ambisius sekitar lima persen, dengan janji menjadikan permintaan domestik sebagai penggerak utama ekonominya. Banyak ekonom menganggap target tersebut ambisius mengingat berbagai masalah yang dihadapi perekonomian.

Negosiator perdagangan baru

Pada hari Rabu, China menunjuk negosiator perdagangan internasional baru. Pemerintah mengumumkan bahwa Li Chenggang telah ditunjuk untuk menggantikan Wang Shouwen, yang sebelumnya terlibat dalam negosiasi perdagangan untuk kesepakatan tahun 2020 antara China dan AS.