Para arkeolog telah menemukan peralatan batu kuno di Sulawesi Selatan yang dapat menjadi bukti paling awal kehidupan manusia di wilayah Wallacea, yang berasal dari 1,48 juta tahun yang lalu, Reuters melaporkan pada 11 Agustus.
Tim gabungan dari Australia dan Indonesia menemukan alat-alat kecil berukir—kemungkinan digunakan untuk memotong hewan dan membentuk batu—terpendam di Soppeng. Penanggalan radioaktif pada alat-alat dan gigi hewan yang ditemukan di dekatnya menunjukkan bahwa alat-alat tersebut mungkin dibuat oleh Homo erectus jauh sebelum manusia modern berevolusi.
Sebelumnya, Homo erectus di Wallacea diperkirakan hanya mencapai Flores di Indonesia dan Luzon di Filipina sekitar 1,02 juta tahun yang lalu, karena mereka diyakini tidak mampu melintasi celah samudra yang besar.
"Kami menduga Homo erectus entah bagaimana berpindah dari daratan Asia melintasi celah samudra yang signifikan ke pulau ini, Sulawesi, setidaknya 1 juta tahun yang lalu," ujar arkeolog utama Adam Brumm dari Griffith University.
Wilayah Wallacea meliputi pulau-pulau termasuk Sulawesi, Lombok, Flores, Timor, dan Sumbawa, terletak di antara Kalimantan, Jawa, Australia, dan Nugini, dan diberi nama menurut seorang naturalist Alfred Russel Wallace.