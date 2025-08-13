Para arkeolog telah menemukan peralatan batu kuno di Sulawesi Selatan yang dapat menjadi bukti paling awal kehidupan manusia di wilayah Wallacea, yang berasal dari 1,48 juta tahun yang lalu, Reuters melaporkan pada 11 Agustus.

Tim gabungan dari Australia dan Indonesia menemukan alat-alat kecil berukir—kemungkinan digunakan untuk memotong hewan dan membentuk batu—terpendam di Soppeng. Penanggalan radioaktif pada alat-alat dan gigi hewan yang ditemukan di dekatnya menunjukkan bahwa alat-alat tersebut mungkin dibuat oleh Homo erectus jauh sebelum manusia modern berevolusi.