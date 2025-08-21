Turkiye tidak akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, demikian disampaikan pejabat Kementerian Pertahanan pada Kamis (21/8). Pernyataan ini menepis spekulasi mengenai kemungkinan peran Ankara dalam jaminan keamanan pascaperang.

“Terkait klaim bahwa Turkiye akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, tidak tepat jika membuat penilaian berdasarkan proyeksi yang belum memiliki dasar konkret,” kata pejabat kementerian kepada wartawan dalam konferensi pers mingguan.

Mereka menegaskan bahwa Turkiye mendukung semua inisiatif tulus untuk mengakhiri konflik, namun memperingatkan agar tidak membuat asumsi prematur. “Turkiye adalah bangsa yang menjunjung perdamaian dan stabilitas di kawasannya serta berkontribusi aktif pada setiap upaya untuk mencapai tujuan tersebut,” tambah mereka.

“Namun, antara Rusia dan Ukraina, terlebih dahulu harus dicapai gencatan senjata. Setelah itu, kerangka misi dengan mandat yang jelas perlu ditentukan, termasuk besaran kontribusi dari masing-masing negara,” lanjut pernyataan tersebut.

Kunjungan teknis untuk kebutuhan pertahanan Suriah

Dalam kesempatan yang sama, kementerian juga mengumumkan rencana kunjungan teknis ke Suriah untuk menilai kebutuhan pertahanan dan menyusun peta jalan bersama dengan Damaskus.

Nota Kesepahaman tentang Pelatihan dan Konsultasi Bersama yang ditandatangani pada 13 Agustus bertujuan memperkuat kapasitas pertahanan Suriah melalui pelatihan, konsultasi, dan dukungan teknis, sekaligus mendorong restrukturisasi Angkatan Bersenjata Suriah.