Setidaknya tujuh orang tewas ditembak di sebuah aula biliar di kota Santo Domingo, Ekuador, kata polisi pada Minggu (17/8), dalam pembantaian terbaru di negara itu di tengah meningkatnya kekerasan geng.

“Tujuh orang meninggal akibat luka tembak” di sebuah aula biliar di distrik hiburan malam Santo Domingo, sekitar 150 kilometer barat dari ibu kota Quito, kata polisi nasional melalui grup WhatsApp dengan para wartawan.

Cuplikan video kamera pengawas yang diduga merekam pembantaian dan beredar daring menunjukkan beberapa penyerang mengenakan masker hitam menembaki dua pria yang berdiri di pintu masuk aula biliar, membuat pejalan kaki berhamburan.

Para penembak kemudian masuk ke dalam aula dan melanjutkan penembakan, sebelum melarikan diri saat kendaraan polisi mendekat.