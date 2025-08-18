DUNIA
Penembakan mematikan di aula biliar Ekuador
Insiden serupa terjadi bulan lalu di kota wisata barat daya General Villamil Playas, menewaskan setidaknya sembilan orang.
Para penembak kemudian memasuki aula dan terus menembak, lalu melarikan diri sebelum kendaraan polisi mendekat. / AA
18 Agustus 2025

Setidaknya tujuh orang tewas ditembak di sebuah aula biliar di kota Santo Domingo, Ekuador, kata polisi pada Minggu (17/8), dalam pembantaian terbaru di negara itu di tengah meningkatnya kekerasan geng.

“Tujuh orang meninggal akibat luka tembak” di sebuah aula biliar di distrik hiburan malam Santo Domingo, sekitar 150 kilometer barat dari ibu kota Quito, kata polisi nasional melalui grup WhatsApp dengan para wartawan.

Cuplikan video kamera pengawas yang diduga merekam pembantaian dan beredar daring menunjukkan beberapa penyerang mengenakan masker hitam menembaki dua pria yang berdiri di pintu masuk aula biliar, membuat pejalan kaki berhamburan.

Para penembak kemudian masuk ke dalam aula dan melanjutkan penembakan, sebelum melarikan diri saat kendaraan polisi mendekat.

AFP belum dapat memverifikasi video tersebut secara independen.

Dulu dianggap sebagai bastion perdamaian di Amerika Latin, Ekuador kini terjerumus ke dalam krisis setelah bertahun-tahun ekspansi kartel transnasional yang menggunakan pelabuhannya untuk mengirim narkoba ke Amerika Serikat dan Eropa.

Organisasi perdagangan narkoba semakin berkembang di Ekuador, di mana angka pembunuhan meningkat dari enam per 100.000 penduduk pada 2018 menjadi 38 per 100.000 pada 2024.

SUMBER:AFP
