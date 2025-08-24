Jumlah korban tewas akibat tabrakan antara bus yang membawa migran Afghanistan yang baru kembali dari Iran dan dua kendaraan lain di Afghanistan barat telah meningkat menjadi 76 orang, kata seorang pejabat provinsi pada hari Rabu.

"Sebanyak 76 warga negara... kehilangan nyawa dalam insiden tersebut, dan tiga lainnya mengalami luka serius," kata Mohammad Yousuf Saeedi, juru bicara pemerintah provinsi Herat, dalam sebuah pernyataan.

Bus tersebut membawa warga Afghanistan yang baru saja kembali dari Iran menuju ibu kota Kabul, kata Saeedi kepada AFP pada hari Selasa.

Setidaknya 1,5 juta orang telah kembali ke Afghanistan sejak awal tahun ini dari Iran dan Pakistan, yang keduanya telah berupaya memaksa migran keluar setelah puluhan tahun menjadi tuan rumah mereka, menurut badan migrasi PBB.