Jumlah korban tewas dalam kecelakaan bus di Afghanistan meningkat menjadi 76 jiwa
Polisi di distrik Guzara, dekat kota Herat tempat kecelakaan terjadi pada Selasa malam, melaporkan bahwa bus tersebut bertabrakan dengan sepeda motor dan truk tangki bahan bakar, memicu kebakaran.
Petugas keamanan memeriksa puing-puing bus di lokasi kecelakaan di distrik Guzara, provinsi Herat pada 20 Agustus 2025. / AFP
24 Agustus 2025

Jumlah korban tewas akibat tabrakan antara bus yang membawa migran Afghanistan yang baru kembali dari Iran dan dua kendaraan lain di Afghanistan barat telah meningkat menjadi 76 orang, kata seorang pejabat provinsi pada hari Rabu.

"Sebanyak 76 warga negara... kehilangan nyawa dalam insiden tersebut, dan tiga lainnya mengalami luka serius," kata Mohammad Yousuf Saeedi, juru bicara pemerintah provinsi Herat, dalam sebuah pernyataan.

Bus tersebut membawa warga Afghanistan yang baru saja kembali dari Iran menuju ibu kota Kabul, kata Saeedi kepada AFP pada hari Selasa.

Setidaknya 1,5 juta orang telah kembali ke Afghanistan sejak awal tahun ini dari Iran dan Pakistan, yang keduanya telah berupaya memaksa migran keluar setelah puluhan tahun menjadi tuan rumah mereka, menurut badan migrasi PBB.

Badan Berita Bakhtar yang dikelola negara mengatakan pada hari Selasa bahwa kecelakaan tersebut adalah salah satu yang paling mematikan di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Afghanistan, yang disebabkan oleh jalan-jalan yang rusak akibat perang selama puluhan tahun, pengemudi yang sembrono di jalan raya, dan kurangnya penegakan peraturan yang memadai.

Pada bulan Desember tahun lalu, dua kecelakaan bus yang melibatkan truk tangki bahan bakar dan truk di jalan raya melalui Afghanistan tengah menewaskan setidaknya 52 orang.

SUMBER:AFP
