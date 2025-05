China mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan memberlakukan sanksi terhadap anggota Kongres AS, pejabat, dan kepala organisasi non-pemerintah (NGO) atas "perilaku yang sangat buruk" dalam isu-isu yang berkaitan dengan Hong Kong.

"Hong Kong adalah Hong Kong milik China, dan urusan Hong Kong tidak boleh dicampuri oleh AS. Tindakan salah apa pun yang dilakukan AS terkait isu-isu Hong Kong akan ditanggapi dengan tegas oleh China melalui tindakan balasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, kepada wartawan di Beijing.

Langkah ini dilakukan setelah Washington menjatuhkan sanksi terhadap enam pejabat senior China dan Hong Kong awal bulan ini, dengan alasan "represi transnasional" dan semakin melemahnya otonomi Hong Kong.

AS menuduh pejabat Beijing dan Hong Kong menggunakan undang-undang keamanan nasional Hong Kong secara ekstrateritorial untuk "mengintimidasi, membungkam, dan melecehkan 19 aktivis pro-demokrasi yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri, termasuk seorang warga negara AS dan empat penduduk AS lainnya."

Langkah terbaru China ini menambah ketegangan dalam perang dagang yang sudah memanas antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.