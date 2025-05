Menjelang akhir abad ke-20, Uni Soviet, yang pernah menjadi kekuatan super yang tak tergoyahkan, menghadapi krisis besar. Beban stagnasi ekonomi, disfungsi politik, dan imperium yang terlalu luas telah membawa Uni Soviet ke ambang kehancuran.

Muncullah Mikhail Gorbachev—pemimpin Soviet dengan visi yang berani. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis (11 Maret 1985 – 24 Agustus 1991) dan kemudian Presiden pertama dan satu-satunya Uni Soviet (15 Maret 1990 – 25 Desember 1991), Gorbachev berupaya merevitalisasi sistem Soviet. Kebijakan landmark-nya, ‘glasnost’ (keterbukaan) dan ‘perestroika’ (restrukturisasi), yang diperkenalkan pada pertengahan 1980-an, bertujuan untuk mereformasi lanskap politik dan ekonomi negara tersebut.

Namun, ‘glasnost’ justru mengungkap korupsi yang mengakar, kekejaman pemerintah di masa lalu, dan kegagalan ekonomi, yang memicu ketidakpuasan publik dan gerakan nasionalis yang melemahkan persatuan Soviet. Sementara itu, ‘perestroika’ mencoba reformasi ekonomi dan politik parsial, tetapi alih-alih merevitalisasi sistem, kebijakan ini menyebabkan kekacauan ekonomi, hilangnya kendali pusat, dan disintegrasi pengaruh Soviet.

Kini, di abad ke-21, fenomena yang mencolok serupa sedang terjadi—bukan di Moskow, tetapi di Washington. Presiden AS Donald Trump, seperti Gorbachev, berupaya untuk "Membuat Amerika Hebat Lagi" melalui perombakan radikal kebijakan domestik dan luar negeri. Namun, saat ia menantang institusi dan aliansi yang telah lama menopang supremasi AS, para analis menyarankan bahwa ia mungkin tanpa sengaja mempercepat kehancuran “imperialisme Amerika.”

“Kesamaan paling umum antara Gorbachev dan Trump, mereka sama-sama mewakili kaum elit penguasa, dan perjuangan mereka melawan sistem politik negara masing-masing melalui reformasi,” kata analis kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbasis di Istanbul, Elnur Ismayil, kepada TRT World.

“Tujuan Gorbachev adalah menyelamatkan Uni Soviet, tetapi kebijakannya justru mempercepat keruntuhannya,” tambahnya.

Kebijakan Reformasi yang didorong di AS dapat memiliki dampak yang serupa.

“Demikian pula, kebijakan Trump—meskipun dibingkai sebagai upaya untuk membuat Amerika ‘hebat lagi’—sebenarnya dapat mempercepat penurunannya dengan melemahkan institusi, merenggangkan aliansi, dan merusak stabilitas ekonomi,” tambah seorang analis geopolitik yang berbasis di Delhi, Prashant Tandon.

Zhiqun Zhu, Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Bucknell di Pennsylvania, sependapat.

“Perbandingan antara Gorbachev dan Trump menarik,” katanya, mencatat bahwa meskipun tujuan Trump yang dinyatakan adalah "Membuat Amerika Hebat Lagi," masih belum jelas bagaimana kebijakan-kebijakannya akan mencapai tujuan ini.

Kasus dua reformasi

Menurut para analis, ada dua persamaan yang menarik antara kedua pemimpin dari dua era yang berbeda.

Pertama, seperti reformasi radikal Gorbachev, kebijakan Trump—mulai dari langkah-langkah imigrasi yang ketat dan pendekatan perdagangan "America First" hingga penarikan diri dari perjanjian global—dipandang sebagai penyimpangan dari nilai-nilai liberal tradisional AS.

"Dengan menyimpang tajam dari norma-norma yang ditetapkan, kedua pemimpin secara tidak sengaja telah melemahkan kerangka kerja internal yang pernah mendukung penting pengaruh global negara mereka," jelas Tandon.

Kedua, ketika Gorbachev menjauhkan Uni Soviet dari sekutu-sekutunya, membentuk kembali keseimbangan kekuatan global, skeptisisme Trump terhadap lembaga-lembaga multilateral—terbukti dalam pendiriannya tentang NATO dan pakta-pakta perdagangan—telah memicu penataan kembali aliansi dan sekutu AS.

"Reformasi Gorbachev membuat Uni Soviet kehilangan status 'kakak tertua'-nya dalam blok sosialis," kata Ismayil. "Retorika Trump mendorong AS menuju isolasi."

Tarif dan perang dagang: Pelajaran dari ‘perestroika’

Sejak masa jabatan keduanya dimulai pada 20 Januari, Trump telah memberlakukan kembali tarif tinggi pada impor Tiongkok, memangkas dana federal untuk infrastruktur kendaraan listrik (EV), menekan sekutu NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dan membubarkan USAID–yang menimbulkan kekhawatiran tentang kekuatan lunak AS.

Selain itu, pemerintahannya telah mengenakan tarif 25 persen pada impor Kolombia, mengancam tarif serupa untuk sementara waktu pada Kanada dan Meksiko–ditunda selama sebulan setelah pembicaraan mendesak dengan kedua negara tetangga–dan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kebijakan ekonomi Trump, khususnya perang tarif dan mundurnya dari multilateralisme, mencerminkan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan dari ‘perestroika’, menurut para analis. Sama seperti reformasi pasar parsial Gorbachev yang mengganggu jaringan perdagangan Soviet, tarif Trump juga membebani hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama.

"Kebijakan Trump yang berfokus pada tarif dan penghinaannya terhadap kerja sama internasional—seperti menarik AS dari WHO dan Perjanjian Iklim Paris—akan mengasingkan sekutu, mitra, dan pesaing AS serta sangat merusak citra internasional dan kekuatan lunak AS," kata Zhu.

"Dan tarif juga akan merugikan konsumen AS di dalam negeri. Sulit untuk berpikir bahwa kebijakannya akan membantu memperkuat kekuatan AS dan kedudukan global," katanya kepada TRT World.

Kematian USAID

Keputusan pemerintahan Trump untuk merestrukturisasi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan rencana untuk menggabungkannya dengan Departemen Luar Negeri telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan bantuan luar negeri AS.

Dengan pejabat senior yang dikesampingkan dan program-program utama yang ditangguhkan, Amerika berisiko kehilangan pengaruh diplomatik dan kekuatan lunak. Bantuan luar negeri telah lama menjadi alat untuk menumbuhkan niat baik dan pengaruh di negara-negara berkembang.

Analis menyamakan kemunduran ini dengan penarikan diri Uni Soviet dari Eropa Timur di bawah 'perestroika' Gorbachev. Saat AS mengurangi, Tiongkok akan mengisi kekosongan, meningkatkan kedudukan globalnya dengan mengorbankan Amerika.

Zhu memperingatkan bahwa isolasionisme Trump melemahkan pengaruh AS. "AS yang pernah menjadi juara tatanan internasional berbasis aturan sejak Perang Dunia II, kini tampak seperti pemberontak yang mengabaikan norma dan aturan global."

Merperburuk hubungan aliansi

Tuntutan Trump untuk meningkatkan pengeluaran NATO dan ancaman untuk mengurangi komitmen militer AS telah mengguncang aliansi tersebut. Ketertarikannya untuk memperoleh Greenland, sebuah langkah yang membuat marah Denmark dan anggota NATO lainnya, semakin menggarisbawahi diplomasi transaksionalnya.

Jika dilakukan, tindakan tersebut dapat memecah belah NATO, melemahkan landasan pengaruh global AS, kata para analis, yang menggambarkan paralelnya dengan bagaimana desentralisasi perestroika memecah belah Uni Soviet.

“Gorbachev menentang kehadiran pasukan militer Soviet di luar negeri. Demikian pula, Trump telah menyatakan bahwa tentara Amerika yang ditempatkan di luar negeri harus kembali ke AS,” catat Ismayil, seraya menambahkan bahwa “sikap Gorbachev terhadap Pakta Warsawa tidak jauh berbeda dari pandangan Trump terhadap NATO.”

Tandon berpendapat bahwa tindakan Trump menunjukkan bahwa, untuk pertama kalinya, seorang Presiden AS secara aktif melemahkan NATO. “Selama empat dekade terakhir, NATO telah mendatangkan malapetaka di negara-negara Asia, tetapi pola ini sekarang akan berakhir. Jika Trump memajukan agenda Greenland-nya, NATO bisa saja terpecah,” katanya kepada TRT World.

“Ancaman Trump untuk mengambil alih Terusan Panama dan Greenland menambah daftar hal-hal yang akan melemahkan dukungan global Amerika,” Zhu setuju.

Melumpuhkan industri EV: Hadiah untuk Tiongkok

Salah satu keputusan domestik Trump yang paling kontroversial adalah menghentikan pendanaan federal untuk infrastruktur kendaraan listrik (EV) dan mempromosikan "persaingan yang setara" untuk kendaraan bertenaga bensin. Kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melumpuhkan industri EV Amerika, memberikan keunggulan kompetitif bagi Tiongkok di pasar otomotif global.

Zhu melihat perbandingan antara kebijakan Trump dan penguatan yang tidak diinginkan Gorbachev terhadap para pesaingnya. "Trump menentang tren global dalam mempromosikan energi bersih dan revolusi hijau. AS sudah tertinggal dari banyak negara dalam mengembangkan teknologi hijau, termasuk membuat EV," katanya.

"Di sisi lain, Tiongkok telah membuat langkah maju dalam revolusi hijau dan menjadi pemimpin dalam teknologi hijau dan EV. Kebijakan Trump akan mempercepat penurunan kepemimpinan Amerika dalam teknologi dan iklim sekaligus menawarkan peluang bagi Tiongkok untuk mengisi kesenjangan tersebut," katanya.

Glasnost dan DOGE

Pada pertengahan 1980-an, Mikhail Gorbachev memperkenalkan 'glasnost' sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mendorong kebebasan berbicara, dan mengurangi penyensoran. Pemimpin Soviet tersebut percaya bahwa diskusi terbuka tentang isu-isu politik dan sosial akan menggalang dukungan publik untuk upaya reformasi yang bertujuan memodernisasi Uni Soviet.

Namun, 'glasnost' memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Terungkapnya topik-topik yang telah lama ditekan, termasuk pembersihan Stalinis, korupsi sistemik, dan kesalahan penanganan bencana seperti Chernobyl, memicu kemarahan publik dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Ketika penyensoran dilonggarkan, sentimen nasionalis melonjak di berbagai republik Soviet, dengan wilayah-wilayah seperti Baltik, Ukraina, dan Georgia menggunakan kebebasan baru mereka untuk mendorong kemerdekaan. Kritik terbuka terhadap Partai Komunis semakin mengikis otoritasnya, menguatkan gerakan oposisi, dan mempercepat kehancuran sistem Soviet.

Meskipun Donald Trump tidak menganjurkan transparansi dengan cara yang sama seperti Gorbachev, serangannya yang terus-menerus terhadap apa yang disebut "negara dalam negara" juga telah mengguncang struktur kekuasaan yang mengakar.

Dengan mendeklasifikasi berkas intelijen—seperti yang terkait dengan pembunuhan mantan presiden AS John F. Kennedy, saudaranya Robert F Kennedy, dan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. pada tahun 1960-an—dan secara terbuka menantang lembaga-lembaga seperti FBI, CIA, dan Departemen Luar Negeri, ia telah memicu skeptisisme publik terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan nasional.

Seperti 'glasnost' yang melemahkan kendali Uni Soviet, "perang salib Trump terhadap lembaga-lembaga AS berisiko mengikis stabilitas internal dan pengaruh global," kata Tandon.

"Apakah ini akan mengarah pada pembaruan atau kemunduran masih menjadi pertanyaan terbuka," tambahnya, mengamati bahwa hubungan lama antara perusahaan minyak, kompleks industri-militer, dan negara dalam negara Amerika sedang mengalami transformasi.

Analis juga mencatat bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk Trump, yang dipimpin oleh miliarder SpaceX dan CEO Tesla Elon Musk, mencerminkan 'glasnost' dalam upayanya untuk mencapai transparansi.

Namun, para kritikus telah menyuarakan kekhawatiran atas cengkeraman DOGE yang semakin ketat terhadap pemerintah federal, dengan sedikitnya 19 negara bagian AS mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan panel tersebut mengakses sistem pemerintah yang digunakan untuk memproses pembayaran triliunan dolar.

Munculnya tatanan dunia baru

Setelah runtuhnya Uni Soviet, muncul tatanan dunia baru yang membentuk kembali dinamika kekuatan global. Pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin, yang membuka jalan bagi dominasi unipolar AS dan perluasan lembaga-lembaga yang dipimpin Barat seperti NATO dan Uni Eropa.

Demikian pula, saat Trump terus maju dengan agenda radikalnya—menantang aliansi tradisional, menjungkirbalikkan norma-norma diplomatik, dan mendefinisikan ulang peran global Amerika—dunia menyaksikan munculnya tatanan geopolitik baru, yang ditandai oleh persaingan kekuatan besar yang semakin ketat, aliansi yang bergeser, dan munculnya gerakan nasionalis dan populis.

Sementara beberapa orang memandang masa jabatannya sebagai upaya untuk memulihkan kebesaran Amerika, yang lain berpendapat bahwa hal itu justru dapat menandai awal dari kemundurannya.

Zhu tetap berhati-hati, dengan mencatat bahwa "meskipun Amerika mungkin tidak menjadi 'hebat lagi' di bawah Trump, sistem AS memiliki mekanisme koreksi diri. Trump akan mengundurkan diri dalam empat tahun, dan mudah-mudahan, generasi baru pemimpin Amerika akan muncul. AS akan tetap menjadi kekuatan global, meskipun melemah, untuk waktu yang lama."

Meskipun ada kesamaan, ada satu perbedaan besar antara Gorbachev dan Trump. Ironisnya, sementara mantan pemimpin Soviet itu dianggap berjasa mengakhiri Perang Dingin antara Barat yang dipimpin AS dan Uni Soviet, Presiden AS saat ini dituduh mendorong agenda Perang Dingin—terutama yang ditujukan untuk membendung Tiongkok.

Apakah ini menandai berakhirnya hegemoni AS atau awal dari dunia yang lebih multipolar masih harus dilihat. Namun, yang jelas adalah bahwa era dominasi Amerika yang tak tertandingi akan segera berakhir.

"Di bawah Trump, Amerika menarik diri dari diplomasi global, menciptakan ruang bagi tatanan dunia baru di mana Eropa dan AS akan menjalankan kebijakan terpisah, sementara negara-negara Asia dan negara-negara berkembang memperkuat hubungan dengan Tiongkok di tengah perang dagang yang sedang berlangsung," kata Tandon.

Apakah sejarah akan menilai Trump sebagai Gorbachev-nya Amerika masih harus dilihat, tetapi persamaan antara gaya kepemimpinan mereka yang disruptif sangat mencolok.

"Gorbachev tidak dapat meramalkan bahwa reformasinya akan menyebabkan hilangnya status negara adidaya Uni Soviet. Saya percaya bahwa, sama seperti Gorbachev yang bertujuan untuk memperkuat Uni Soviet, Trump ingin menjadikan AS hebat lagi. Namun, reformasinya pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan status negara adidaya Amerika," pungkas Ismayil.

