Presiden China Xi Jinping akan mengunjungi Rusia pada 7-10 Mei dan bergabung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam peringatan kemenangan Sekutu melawan Nazi Jerman, menurut pernyataan Kremlin.

Kunjungan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington terkait tarif perdagangan AS yang tinggi serta perintah Putin untuk gencatan senjata tiga hari di Ukraina, yang bertepatan dengan Hari Kemenangan Perang Dunia II Rusia pada 9 Mei.

Moskow dan Beijing telah mendeklarasikan kemitraan "tanpa batas" beberapa minggu sebelum Putin mengumumkan serangan ke Ukraina pada Februari 2022. Sejak itu, kedua negara telah memperluas hubungan perdagangan dan militer mereka dalam aliansi yang membuat khawatir negara-negara Barat.

Kantor Presiden Rusia pada Minggu menyatakan bahwa Xi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putin mengenai "pengembangan kemitraan dan hubungan strategis" serta "isu-isu dalam agenda internasional dan regional."

"Pemerintah dan menteri... diperkirakan akan menandatangani serangkaian dokumen bilateral," tambah pernyataan tersebut.

Dalam wawancara dengan televisi negara yang ditayangkan pada Minggu, Putin mengatakan bahwa kepentingan Rusia dan China adalah "selaras."

"Hubungan kita ini benar-benar bersifat strategis dan mendalam," ujar Putin mengenai hubungan dengan Beijing.

Putin telah memerintahkan genjatan senjata sementara pertempuran di Ukraina dari 8 hingga 10 Mei, langkah yang dianggap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai sandiwara.

China menggambarkan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun tersebut, meskipun pemerintah Barat mengatakan bahwa hubungan dekatnya dengan Rusia telah memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik yang penting bagi Moskow.

Zelenskyy pada April menuduh China memasok senjata ke Rusia dan mengklaim bahwa Beijing mengetahui setidaknya 155 warga negara China yang bertempur bersama pasukan Rusia.

Beijing menyebut tuduhan keterlibatannya dalam konflik tersebut sebagai "pernyataan yang tidak bertanggung jawab."

Pada Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menekankan hubungan historis dan strategis negaranya dengan Rusia di tengah "penyesuaian mendalam dalam tatanan internasional."

Menentang 'tindakan intimidasi'

"China dan Rusia akan semakin memperkuat kolaborasi erat di platform multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Shanghai, dan negara-negara BRICS," kata televisi negara China CCTV mengutip pernyataan juru bicara tersebut.

"(Mereka akan) menyatukan Selatan global yang luas, memimpin tata kelola global ke arah yang benar, dengan tegas menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi, serta bersama-sama mempromosikan dunia multipolar yang setara dan globalisasi ekonomi yang inklusif."

Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif hingga 145 persen pada banyak impor AS dari China. Beijing merespons dengan bea masuk sebesar 125 persen pada barang-barang AS.

Berbicara tentang Perang Dunia II, juru bicara China mengatakan: "Sebagai dua medan perang utama Perang Dunia II di Asia dan Eropa, China dan Rusia membuat pengorbanan besar dan kontribusi sejarah yang luar biasa untuk memenangkan Perang Anti-Fasis Dunia."

Selain Xi, sejumlah pemimpin lain juga diharapkan menghadiri parade militer di Lapangan Merah Moskow pada 9 Mei, termasuk sekutu tradisional Rusia.

Kremlin telah menarik paralel antara serangannya terhadap Ukraina dan perjuangannya dalam Perang Dunia II melawan Nazi Jerman.