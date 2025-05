Një takim mes Türkiyes, Jordanisë, Irakut, Libanit dhe Sirisë nisi të dielën në kryeqytetin e Jordanisë, Aman, duke mbledhur ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të pesë vendeve, si dhe krerët e inteligjencës dhe udhëheqësit ushtarakë.

Nga Türkiye, në takim marrin pjesë ministri i Jashtëm Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Yasar Guler dhe kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT), Ibrahim Kalin.

Më vonë në mbrëmje, pritet që ministrat e jashtëm të Türkiyes, Jordanisë, Irakut, Libanit dhe Sirisë të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp.

Ankara i kushton një rëndësi të madhe bashkëpunimit të ngushtë me vendet e rajonit për t'iu përgjigjur kërcënimeve të sigurisë brenda dhe përtej kufijve të saj.

Takimi pritet të fokusohet në bashkëpunimin për sigurinë, luftën kundër terrorizmit dhe luftën kundër krimit të organizuar, si dhe në diskutime mbi dinamikat më të gjera rajonale.

Fidan, Guler dhe Kalin më parë kanë zhvilluar takime të ngjashme me homologët e tyre sirianë më 15 janar në kryeqytetin turk, Ankara, me homologët jordanezë më 6 janar në Ankara dhe me homologët irakenë më 14 mars në Bagdad.

Këto takime kanë për qëllim t'i trajtojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse fushat e bashkëpunimit dhe të kërkojnë zgjidhje për çështjet rajonale.