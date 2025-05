Türkiye të dielën kritikoi një postim në rrjetet sociale të shpërndarë nga ministri i Jashtëm izraelit, duke e quajtur atë "akuza mosrespektimi dhe të pabaza".

"Ne e hedhim poshtë kategorikisht deklaratën skandaloze të Ministrit të Jashtëm të qeverisë Netanyahu. Këto akuza mosrespektuese dhe të pabaza janë pjesë e një përpjekjeje për të mbuluar krimet e kryera nga Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij", tha një deklaratë e lëshuar nga Ministria e Jashtme turke.

Duke theksuar se kjo rrit shqetësimin e Ankarasë se Izraeli do t'i përshpejtojë veprimet e tij gjenocidale në Gaza dhe do t'i përshkallëzojë përpjekjet e tij për t'i destabilizuar vendet e tjera në rajon, deklarata shtoi se "përpjekjet propagandistike" të zyrtarëve izraelitë nuk do ta dobësojnë kurrë "angazhimin e palëkundur të Türkiyes për ta thënë të vërtetën".

“Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë civilëve të pafajshëm të shënjestruar nga Izraeli dhe t'i mbrojmë të drejtat e tyre”, thuhet në deklaratë.