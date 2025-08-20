LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Izraeli miraton planin për pushtimin e qytetit të Gazës
Të martën, shefi i Shtabit izraelit, Eyal Zamir, përshkroi fazat e planit të pushtimit, përfshirë përforcimin e forcave izraelite në veri të Gazës.
Izraeli miraton planin për pushtimin e qytetit të Gazës
Izraeli miraton planin për pushtimin e qytetit të Gazës / AP
20 Gusht 2025

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz ka miratuar një plan për të pushtuar qytetin e Gazës, sipas mediave lokale.

Transmetuesi publik KAN tha se Katz e quajti planin "Qerret e Gideonit B", sipas operacionit "Qerret e Gideonit", një ofensivë tokësore që u nis në maj për të zgjeruar pushtimin e enklavës dhe për të evakuuar plotësisht palestinezët nga veriu i Gazës.

"Si pjesë e planit, do të lëshohen urdhrat e nevojshëm të thirrjes rezervë për të kryer sulmin", tha transmetuesi, pa specifikuar numrin e trupave të nevojshme.

Të sugjeruara

Sipas "Channel 12", urdhrat e thirrjes emergjente, të njohur si "Urdhri 8", janë lëshuar tashmë nga ushtria izraelite, pasi dhjetëra mijëra ushtarë rezervistë pritet të thirren në ditët në vijim.

Të martën, shefi i Shtabit të Izraelit, Eyal Zamir, përshkroi fazat e planit të pushtimit, përfshirë përforcimin e forcave izraelite në veri të Gazës.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us