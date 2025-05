Türkiye nesër do të presë një takim trepalësh të ministrave të jashtëm me Jordaninë dhe Sirinë në kryeqytetin Ankara, me qëllim adresimin e zhvillimeve rajonale dhe sfidave të sigurisë.

Burime nga Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes thanë se kryediplomati turk Hakan Fidan do të jetë nikoqir i takimit me homologun e tij jordanez, Ayman Safadi dhe homologun sirian, Asaad al-Shaibani.

Burimet theksuan se Fidan gjatë takimit do ta riafirmojë mbështetjen e fuqishme të Türkiyes për iniciativat e qeverisë siriane për të rivendosur sigurinë dhe stabilitetin.

Ai gjithashtu pritet të bëjë thirrje për t’i dhënë fund qëndrimit agresiv të Izraelit ndaj vendeve të rajonit, përfshirë ndaj Sirisë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe përgjegjësisë rajonale.

Kryediplomati turk gjithashtu do të theksojë se nuk ka vend për grupe terroriste në të ardhmen e rajonit, si dhe angazhimin e vendosur të Türkiyes për ta garantuar këtë.

Duke theksuar një qasje për “zgjidhje rajonale për problemet rajonale”, Fidan pritet të mbështesë një solidaritet më të fortë midis vendeve fqinje në përballimin e sfidave të përbashkëta, përfshirë terrorizmin.

Ai gjithashtu do të theksojë se bashkëpunimi midis Sirisë dhe vendeve fqinje në përpjekjet kundër terrorizmit do të kontribuojnë ndjeshëm si në sigurinë rajonale ashtu edhe në atë globale.

Në margjinat e takimit, Fidan pritet të zhvillojë edhe takime të ndara dypalëshe me homologët e tij jordanez dhe sirian.