RAJONI
1 minuta leximi
Edi Rama propozon Niko Peleshin për kryeparlamentar të Shqipërisë
Rama njoftoi po ashtu edhe drejtimin e grupit parlamentar të PS-së, i cili do t’i lihet Taulant Ballës.
Edi Rama propozon Niko Peleshin për kryeparlamentar të Shqipërisë
Edi Rama propozon Niko Peleshin për kryeparlamentar të Shqipërisë / ATSH
11 Shtator 2025

Kryeministri Edi Rama, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste, vlerësoi sot se Niko Peleshi është profili i duhur për ta drejtuar Kuvendin e Shqipërisë.

Gjatë fjalës në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, Rama theksoi drejtimet dhe sfidat që presin Kuvendin.

Rama vuri në dukje se nënkryetare e Kuvendit do të jetë deputetja e Durrësit, Klodiana Spahiu.

Të sugjeruara

Rama njoftoi po ashtu edhe drejtimin e grupit parlamentar të PS-së, i cili do t’i lihet Taulant Ballës.

“Unë besoj se pas kaq vitesh eksperiencë në drejtimin e një sërë institucionesh dhe profilin e respektuar gjerësisht, Niko Peleshi është profili dhe njeriu i duhur për të marrë nga Elisa Spiropali stafetën si kryetari i ri i Kuvendit të Shqipërisë. Kam besim se në krah me eksperiencën e fituar dhe për profesionalizmin, integritetin dhe shembullin, deputetja e Durrësit Klodiana Spahiu është nënkryetarja e duhur për Kuvendin e ri”, tha Rama.

Ndërsa për kreun e grupit parlamentar të PS-së, Rama tha se “ka shumë pak për të menduar, pasi Taulant Balla mund të jetë drejtuesi i duhur për eksperiencën e gjatë si deputet, njohjen e detyrës dhe të grupit më mirë se kushdo”.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us