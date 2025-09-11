Kryeministri Edi Rama, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste, vlerësoi sot se Niko Peleshi është profili i duhur për ta drejtuar Kuvendin e Shqipërisë.
Gjatë fjalës në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, Rama theksoi drejtimet dhe sfidat që presin Kuvendin.
Rama vuri në dukje se nënkryetare e Kuvendit do të jetë deputetja e Durrësit, Klodiana Spahiu.
Rama njoftoi po ashtu edhe drejtimin e grupit parlamentar të PS-së, i cili do t’i lihet Taulant Ballës.
“Unë besoj se pas kaq vitesh eksperiencë në drejtimin e një sërë institucionesh dhe profilin e respektuar gjerësisht, Niko Peleshi është profili dhe njeriu i duhur për të marrë nga Elisa Spiropali stafetën si kryetari i ri i Kuvendit të Shqipërisë. Kam besim se në krah me eksperiencën e fituar dhe për profesionalizmin, integritetin dhe shembullin, deputetja e Durrësit Klodiana Spahiu është nënkryetarja e duhur për Kuvendin e ri”, tha Rama.
Ndërsa për kreun e grupit parlamentar të PS-së, Rama tha se “ka shumë pak për të menduar, pasi Taulant Balla mund të jetë drejtuesi i duhur për eksperiencën e gjatë si deputet, njohjen e detyrës dhe të grupit më mirë se kushdo”.