Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq u takua të mërkurën me ministren e Jashtme dhe të Diasporës së Palestinës, Varsen Aghabekian Shahin, ku fokus i bisedimeve ishte situata e rëndë humanitare në Rripin e Gazës, e cila, siç theksoi ai, shkakton shqetësim të madh.
Plenkoviq theksoi se Kroacia mbështet fuqimisht një armëpushim të menjëhershëm, lirimin e të burgosurve, mbrojtjen e civilëve dhe qasje të pakufizuar të ndihmës humanitare për popullsinë e rrezikuar, veçanërisht për fëmijët.
“Qeveria e Republikës së Kroacisë mbetet e qëndrueshme në qëndrimin e saj se paqja e qëndrueshme dhe siguria janë të mundshme vetëm përmes një zgjidhjeje me dy shtete, ku Izraeli dhe Palestina do të jetonin pranë njëri-tjetrit, në paqe, siguri dhe dinjitet, brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht”, tha Plenkoviq në një deklaratë të shpërndarë në X.
Ai gjithashtu theksoi se Kroacia mbështet procesin politik drejt këtij qëllimi, brenda Bashkimit Evropian dhe komunitetit ndërkombëtar më gjerë.
“Derisa tani, Qeveria e Kroacisë ka dhuruar pothuajse tre milionë euro ndihmë humanitare, përfshirë një milion euro për fëmijët në Gaza përmes UNICEF-it”, tha ai.
Plenkoviq njoftoi gjithashtu një vendim të ri për një milion euro ndihmë shtesë, i cili do të miratohet në seancën e qeverisë të planifikuar për nesër.