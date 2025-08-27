LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Kroacia pro armëpushimit, lirimit të pengjeve dhe qasjes së pakufizuar të ndihmës humanitare në Gaza
Qeveria kroate mbetet e qëndrueshme në qëndrimin se paqja e qëndrueshme dhe siguria janë të mundshme vetëm përmes një zgjidhjeje me dy shtete, tha Plenkoviq pas takimit me ministren palestineze Shahin.
Kroacia pro armëpushimit, lirimit të pengjeve dhe qasjes së pakufizuar të ndihmës humanitare në Gaza
Kroacia pro armëpushimit, lirimit të pengjeve dhe qasjes së pakufizuar të ndihmës humanitare në Gaza / AA
27 Gusht 2025

Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq u takua të mërkurën me ministren e Jashtme dhe të Diasporës së Palestinës, Varsen Aghabekian Shahin, ku fokus i bisedimeve ishte situata e rëndë humanitare në Rripin e Gazës, e cila, siç theksoi ai, shkakton shqetësim të madh.

Plenkoviq theksoi se Kroacia mbështet fuqimisht një armëpushim të menjëhershëm, lirimin e të burgosurve, mbrojtjen e civilëve dhe qasje të pakufizuar të ndihmës humanitare për popullsinë e rrezikuar, veçanërisht për fëmijët.

“Qeveria e Republikës së Kroacisë mbetet e qëndrueshme në qëndrimin e saj se paqja e qëndrueshme dhe siguria janë të mundshme vetëm përmes një zgjidhjeje me dy shtete, ku Izraeli dhe Palestina do të jetonin pranë njëri-tjetrit, në paqe, siguri dhe dinjitet, brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht”, tha Plenkoviq në një deklaratë të shpërndarë në X.

Të sugjeruara

Ai gjithashtu theksoi se Kroacia mbështet procesin politik drejt këtij qëllimi, brenda Bashkimit Evropian dhe komunitetit ndërkombëtar më gjerë.

“Derisa tani, Qeveria e Kroacisë ka dhuruar pothuajse tre milionë euro ndihmë humanitare, përfshirë një milion euro për fëmijët në Gaza përmes UNICEF-it”, tha ai.

Plenkoviq njoftoi gjithashtu një vendim të ri për një milion euro ndihmë shtesë, i cili do të miratohet në seancën e qeverisë të planifikuar për nesër.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us