Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, ka mbërritur për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku është pritur nga presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake në një ceremoni të organizuar në pallatin presidencial Vila Vodno.

Pas pritjes zyrtare, Milanoviq dhe Siljanovska-Davkova do të zhvillojnë një takim kokë më kokë, pas çka do të vijojë takimi plenar i delegacioneve maqedonase dhe kroate, duke përfunduar me adresimin e presidentëve në një konferencë të përbashkët për media.

Në kuadër të vizitës zyrtare, siç është paralajmëruar, presidenti Milanoviq, i shoqëruar nga presidentja Siljanovska-Davkova, do të vendosin kurorë lulesh në varrin e Goce Delçevit në Kishën e Shën Spasit në Shkup.