Ka përfunduar në Istanbul "Kongresi i 4-t Ndërkombëtar i Studentëve të Komunikimit Pasuniversitar në Marmara", i cili u organizua nga Fakulteti i Komunikimit i Universitetit Marmara (MU) në partneritet global të komunikimit me Agjencinë Anadolu (AA) me temën "Në kërkim të një Rendi të Drejtë dhe Efektiv Komunikimi: Rezistenca, Dekolonizimi dhe Ekosistemi i Informacionit".

Në ditën e fundit të kongresit në kampusin Göztepe, u mbajt seanca me titull "Kolonializmi" Eurocentrizmi dhe de-perëndimorizimi" nën moderimin e dr. Büşra Tosun Durmuş.

Durmuş, në sesionin e parë të ditës së dytë foli për dy emra të rëndësishëm që ndërtuan konceptet dhe fenomenet themeluese të qytetërimit perëndimor. Ajo tha se ishin Alexis de Tocqueville dhe Francisco de Vitoria.

Studentja e doktoraturës në Universitetin Marmara, Esma Betül Acar në fjalimin e saj me titull "Qëndrimi rindërtues kundër paradigmës eurocentrike në studimet e shëndetit mendor: Shembulli i Malik Bedriut", vuri në dukje se studimet e shëndetit mendor duhet të jenë objektive, të qëndrueshme dhe universale.

Ndërsa studentja e doktoraturës në Universitetin Marmara, Şirvan Önce Çolak nën titullin "Diskutime mbi sferën publike në letërsinë lindore dhe perëndimore brenda kornizës së perëndimorizimit", theksoi rëndësinë e shqyrtimit të mënyrës se si koncepti i "sferës publike", i cili është i përqendruar te Perëndimi dhe dominues në letërsinë botërore, përdoret dhe përjetohet në shoqëritë jo-perëndimore.

Ajo tërhoqi vëmendjen ndaj faktit se Perëndimi dhe Lindja nuk janë vetëm drejtime dhe vendndodhje gjeografike.



"Në fakt është një garë historike dhe simbolizon dy pikëpamje të ndryshme botërore. Kur e shohim dallimin Lindje-Perëndim brenda kornizës së hapësirës publike, mund ta ndajmë atë si “publikshmëri lindore” dhe “publikshmëri perëndimore”. Koncepti i hapësirës publike është në fakt një koncept që u paraqit duke shqyrtuar shoqëritë perëndimore dhe nuk ka një ekuivalent të saktë në Lindje", tha Çolak.

Sipas saj, publikshmëria perëndimore është një publikshmëri racionale dhe kritike ndërsa publikshmëria lindore mund të përshkruhet si një publikshmëri estetike dhe emocionale.

"Dezinformimi në Ekosistemin e Informacionit dhe Kërkimet e Zgjidhjeve"

Sesioni i dytë i ditës së fundit të kongresit u mbajt nën moderimin e lektores së Fakultetit të Komunikimit i Universitetit Marmara, doç. dr. Süheyla Nil, me titullin "Dixhitalizimi, Dezinformimi dhe Kolonializmi i të Dhënave".

Në prezantimin e saj me titull "Dezinformimi dhe Kërkimet e Zgjidhjeve në Ekosistemin e Informacionit", Zuhal Sönmezer, studente e doktoraturës në Universitetin İstinye, shpjegoi transformimin e ekosistemit të informacionit në epokën dixhitale, shfaqjen e dezinformimit dhe efektet e këtij fenomeni në nivel shoqëror, politik dhe individual.

Ajo tha se ata synojnë të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi dixhital më të shëndetshëm me sugjerime zgjidhjesh dhe diskutime strategjie në luftën kundër dezinformimit ndërsa mendon se mjetet e komunikimit masiv kanë filluar të transformohen me dixhitalizimin dhe se bashkë me sistemin e inteligjencës artificiale do të arrijnë një dimension shumë të ndryshëm.

Duke theksuar se dezinformimi shfaqet veçanërisht në kohë krize, Sönmezer vuri në dukje se shpejtësia me të cilën përhapet është bërë shumë më e shpejtë me dixhitalizimin.

Sesioni i fundit i ditës së dytë të kongresit u mbajt nën titullin "Komunikimi Dixhital, Manipulimi dhe Inteligjenca Artificiale" dhe u moderua nga asistenti i Kërkimeve në Universitetin Marmara, Oğuz Gülleb.

Asistentja e Kërkimeve në Universitetin Kent të Istanbulit, Eylül Buse Bülbül ndau artikullin e saj me titull "Dimensioni i Ri i Manipulimit në Botën Dixhitale: DeepFake".

Ajo tha se pas procesit historik të informacionit dhe përdorimit të gjerë të internetit dhe teknologjive dixhitale, struktura ndryshoi me shfaqjen e platformave të mediave sociale të quajtura web 2.0, dhe se individët u bënë si prodhues ashtu edhe konsumatorë të informacionit.

Ish-kreu i YÖK-ut , Çetinsaya foli në seancën përmbyllëse

Folësi i seancës përmbyllëse të kongresit ishte ish-kreu i YÖK (Këshilli i Arsimit të Lartë), prof. dr. Gökhan Çetinsaya i cili preku ndërveprimin e njohurive historike me fushën e shkencave të komunikimit nën titullin "Rimendimi i Historisë së Türkiyes dhe Lindjes së Mesme".

Ai theksoi se çdo shtet kombëtar krijon histori të re zyrtare gjatë ndërtimit të vetvetes.

"Kjo është diçka që ndodh në të gjithë botën. Problemi ynë është se kemi mbushur 100 vjet dhe ende nuk kemi qenë në gjendje ta zgjidhim çështjen e të kuptuarit dhe interpretimit të këtyre proceseve historike. Rishikimi i fundit ka ndodhur në vitet 1960 pas 27 majit. Pastaj pati një përpjekje për të riinterpretuar atë që ndodhi në vitet 1930. Kjo ndodhi në përputhje me dinamikën sociale, kulturore dhe politike të Türkiyes në atë kohë", tha Çetinsaya duke shtuar se:

"Në vitet 1990, pati një shpërthim të madh komunikimi në Türkiye, për të cilën jemi dëshmitarë të gjithë. Filloi të përjetohej një mjedis ku mund të diskutohej lirisht çdo çështje, në stacionet televizive dhe radio private. Lufta e Ftohtë gjithashtu ka ndikim në këtë. Të gjitha identitetet filluan të shkruanin përsëri historitë e tyre zyrtare alternative. Edhe tani ka një incident të madh në mediat sociale. Kur do të arrijmë një kompromis? Kjo është një pikëpyetje e madhe".

Gjatë kongresit dy-ditor, 27 studiues nga 10 universitete të ndryshme prezantuan 25 punime (njoftime) shkencore.

Në stendën e ngritur nga AA në zonën e kongresit, studentët u informuan rreth programit të stazhit të Agjencisë dhe u prezantuan librat e botuar.