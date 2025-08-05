LUFTA NË GAZA
20 palestinezë të tjerë të vrarë në sulmet ajrore izraelite në Gazën e shkatërruar nga lufta
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë raportoi 95 raste të reja të sindromës së rrallë Guillain-Barre, përfshirë 45 fëmijë.
20 palestinezë të tjerë të vrarë në sulmet ajrore izraelite në Gazën e shkatërruar nga lufta / AA
5 Gusht 2025

Të paktën 20 palestinezë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një valë të re sulmesh izraelite në të gjithë Rripin e Gazës të martën, thanë mjekët.

Gjashtë palestinezë që prisnin ndihmë humanitare u vranë në një sulm izraelit që shënjestroi mbledhjen e tyre pranë një qendre shpërndarjeje në Korridorin Netzarim në Rripin qendror të Gazës.

Një burim mjekësor tha se pesë persona u vranë në një sulm izraelit që shënjestroi tendat për familjet e zhvendosura në zonën al-Mawasi të Khan Younis në Gazën jugore.

Tre persona të tjerë humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit ndërsa prisnin pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në jug të Khan Younis.

Në Gazën qendrore, dy palestinezë, përfshirë një grua, u vranë dhe të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në perëndim të kampit të refugjatëve Nuseirat.

Në Qytetin e Gazës, katër palestinezë u vranë dhe të tjerë u plagosën në dy sulme ajrore izraelite në dy apartamente banimi.

Lëndime u raportuan gjithashtu në sulmet që shënjestruan dy shtëpi në lagjen Sheikh Radwan të Qytetit të Gazës.

Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë raportoi 95 raste të reja të sindromës së rrallë Guillain-Barre, përfshirë 45 fëmijë.

Ushtria izraelite, duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka ndërmarrë një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë gati 61.000 palestinezë, pothuajse gjysma e tyre gra dhe fëmijë. 

Fushata ushtarake e Izraelit e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
