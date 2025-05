Ushtria amerikane vazhdon të angazhohet me Türkiyen në lidhje me situatën rreth zhvillimeve në Siri pas rënies së regjimit të Bashar al Asadit, ka thënë Pentagoni.

Gjatë një konference për medie të mërkurën, zëvendëszëdhënësja Sabrina Singh tha se Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin kishte diskutime në fillim të kësaj jave me homologun e tij turk Yasar Guler.

"Pra, bisedat janë në vazhdim, duke kuptuar dinamikën në terren në Siri. Türkiye sigurisht që përballet me kërcënime nga brenda Sirisë, dhe ata kanë të drejtë të mbrojnë edhe veten. Por, kjo është arsyeja pse ne po vazhdojmë t'i kemi këto biseda, jo vetëm me Türkiyen, por me palët e tjera të interesuara në rajon kur bëhet fjalë për Sirinë”, tha ajo.

Ndërsa Singh vuri në dukje se ShBA-ja mbetet në bisedime me SDF-në e udhëhequr nga PKK/YPG në Siri, ajo shmangu adresimin e pyetjeve në lidhje me qëndrimin e mundshëm të ShBA-së nëse ndodhin përplasje midis Türkiyes dhe grupit.

Ajo gjithashtu vuri në dukje se ndryshimi i regjimit në Siri mund të "paraqesë një mundësi" si dhe "rrezik të madh". Ajo tha se pozicioni i ShBA-së në rajon mbetet i pandryshuar, duke u fokusuar në mbrojtjen e trupave të saj dhe në luftimin e grupit terrorist DAESh

Janë rreth 900 trupa amerikane me bazë në Siri që nga viti 2014, të cilët kanë punuar me grupin terrorist PKK/YPG.

Lidhur me zhvillimet e fundit, ajo deklaroi se SDF-ja e udhëhequr nga YPG/PKK aktualisht nuk po vepron në zonën e Munbixhit dhe është e fokusuar në luftën e saj kundër DEASh-it.

"Ne vazhdojmë të punojmë me homologët tanë turq për të nxitur për çdo de-përshkallëzimin në atë rajon”, shtoi Singh.

Vizita e Blinken në Türkiye

Në lidhje me atë nëse ShBA-ja dhe Türkiye po diskutojnë për zhvendosjen e Varrit të Sulejman Shahut në Siri, Singh tha: "Ne do të vazhdojmë të angazhohemi me Türkiyen".

Varri i Sulejman Shahut, gjyshit të Osmanit I, i cili themeloi Perandorinë Osmane në fund të shekullit të 13-të, u zhvendos nga fshati Karakozak në Aleppo, Siri në fshatin sirian Esme pranë kufirit turk në shkurt 2015.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken do të vizitojë Türkiyen të premten për të diskutuar zhvillimet në Siri me homologun e tij Hakan Fidan.

"Ne kemi Sekretarin tonë të Shtetit (Antony Blinken) që udhëton në rajon, gjenerali (CENTCOM) (Michael) Kurilla është në rajon. Këto janë biseda të vazhdueshme. Dhe sigurisht, ne i kuptojmë kërcënimet me të cilat përballet Türkiye. Dhe ju e dini, partnerët tanë në rajon. Unë thjesht nuk do të hedh më shumë dritë se sa kam thënë tashmë”, shtoi ajo.