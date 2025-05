Ministri i Jashtëm spanjoll dënoi të hënën ndërprerjen e energjisë elektrike izraelite, e cila shkaktoi ndalimin e funksionimit të termocentralit kryesor të ujit në Rripin e rrethuar të Gazës, dhe gjithashtu theksoi nevojën për financim "të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm" të BE-së për Ukrainën në mes të luftës së vazhdueshme Moskë-Kiev.

"Sigurisht, ne dënojmë të gjitha ndërprerjet e energjisë. Ato janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe Kombet e Bashkuara janë shprehur në këtë mënyrë në shumë raste," tha Jose Manuel Albares përpara takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE në Bruksel.

Duke theksuar mbështetjen e Spanjës për planin e rindërtimit të Ligës Arabe për Gazën, Albares bëri thirrje për ndihmë të papenguar humanitare për Gazën.

“Ne duam që ndihma humanitare të vazhdojë të jetë në gjendje të hyjë siç ka qenë deri tani, pa asnjë kufizim dhe të ndihmojë në rivendosjen e një jete normale për gazanët, të cilët janë ata që duhet të jetojnë në Gaza dhe Gaza duhet të jetë pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez”, tha ai.

Ministri nënvizoi pjesëmarrjen e Spanjës në konferencën e ardhshme të OKB-së për Palestinën në qershor, ku vendi do të vazhdojë të avokojë për një zgjidhje me dy shtete.

“Spanja do të vazhdojë të promovojë, siç ka bërë deri më tani, këtë aleancë globale për zgjidhjen me dy shtete dhe ne do të jemi pjesëmarrës aktiv, ashtu si edhe Bashkimi Evropian”, tha ai.

Albares theksoi gjithashtu nevojën që BE-ja të sigurojë financim "të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm" për Ukrainën, ndërsa ajo vazhdon t'i rezistojë agresionit rus.

"Ukraina duhet të vazhdojë të ketë mbështetjen e pakushtëzuar të Bashkimit Evropian, siç ka pasur deri më tani", tha ai.

Spanja ka premtuar 1 miliard euro ndihmë financiare për Ukrainën këtë vit dhe Albares kërkoi angazhime të ngjashme në të gjithë bllokun.

10,8 milion dollarë për popullsinë siriane

Duke diskutuar për Sirinë, ministri i jashtëm spanjoll tha se do të shpallë një paketë të re ndihme humanitare me vlerë rreth 10 milionë euro për të mbështetur popullsinë siriane.

"Ne duam që ndihma humanitare të arrijë popullatën siriane. Sot, unë do të shpall një paketë të re prej gati 10 milionë euro ndihma humanitare për të shkuar drejtpërdrejt në nevojat e popullatës siriane", tha Albares.

Ai e mbylli fjalën e tij duke iu drejtuar marrëdhënieve BE-ShBA, duke theksuar rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve të forta transatlantike duke mbrojtur gjithashtu interesat evropiane.

“Ne të gjithë duam të kemi një marrëdhënie reciproke të dobishme përsa i përket tregtisë dhe sigurisë euroatlantike, siç kemi pasur ne evropianët për dekada të tëra”, tha ai.

“Por sigurisht, ne duam ta bëjmë edhe nga vlerat tona, edhe nga mbrojtja e interesave tona dhe nga mbrojtja e tregut të përbashkët të prodhuesve tanë, biznesmenëve tanë, punëtorëve tanë, fermerëve tanë”, tha mes tjerash Albares