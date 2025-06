Juria i ndau Vanessa Bryant dhe bashkë-paditësit Chris Chester së bashku 31 milionë dollarë dëmshpërblim pasi konstatoi se sherifi i qarkut të Los Angeles dhe departamenti i zjarrfikësve ishin përgjegjës për ndarjen e fotove grafike të rrëzimit të helikopterit, ku humbi jetën ylli i NBA-së, Kobe Bryant, vajza e tij 13-vjeçare Gianna dhe shtatë të tjerë.

Vanessa Bryant, e veja e basketbollistit të ndjerë Kobe Bryant, u shpërblye me 16 milionë dollarë si dëmshpërblim, ndërsa Chester, i cili gjithashtu humbi gruan dhe vajzën në aksident, u shpërblye me 15 milionë dollarë.

Vanessa Bryant gjatë gjyqit 11 ditor tha se fotot i sollën shqetësim emocional sepse kishte frikë se ato mund të bëheshin publike. Fotot nuk u shpërndanë në mediat sociale, por u panë nga punonjësit e Sherifit të Qarkut LA dhe departamenti i zjarrfikësve.

“Jetoj çdo ditë me frikën se do të jem në mediat sociale dhe se këto do të shfaqen. Jetoj me frikën se vajzat e mia do të jenë në rrjetet sociale dhe se këto do të shfaqen”, dëshmoi Vanessa Bryant.

“Nuk dua t’i shoh kurrë këto fotografi. Dua të kujtoj burrin dhe vajzën time ashtu siç kanë qenë”, tha ajo.

Përfaqësuesja ligjore J. Mira Hashmall, e cila drejtoi këshillin e qarkut LA, tha gjatë gjyqit se fotot nuk ishin shfaqur kurrë publikisht dhe as që ishin parë asnjëherë nga paditësit.

Megjithatë, pas pesë orësh diskutimi, nëntë anëtarët e jurisë ranë dakord njëzëri me Bryant që fotot e mbetjeve mortore të Kobe Bryant dhe vajzës së tyre rrënuan privatësinë e saj.

Pas daljes nga gjykata, Bryant postoi një foto të bashkëshortit dhe vajzës së saj në rrjetet sociale me tekstin: "Gjithçka për ty! Ju dua! Drejtësi për Kobe dhe Gigi!"

Kobe Bryant, i cili konsiderohet si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e basketbollit, po udhëtonte me Gianna-n dhe shtatë të tjerë në një lojë basketbolli për të rinjtë kur helikopteri në të cilin ndodheshin u rrëzua në Kasablanka të Kalifornisë. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit fajësoi pilotin për aksidentin tragjik që i mori jetën legjendës së sportit në janar 2020.