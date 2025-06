Dhjetëra mijëra civilë, të cilët u shpëtuan nga sulmet e regjimit të Bashar Al-Asadit në Siri dhe u strehuan në kampet në provincën Idlib, po përjetojnë probleme me ujin për shkak të rritjes së temperaturave, thatësirës dhe mungesës së infrastrukturës.

Drejtori i Koordinimit të Reagimit Emergjent të Sirisë, Mohamed Hallaj, i cili kryen punën e të dhënave në Idlib, për Anadolu Agency (AA) tha se ka probleme me ujin në më shumë se 590 kampe.

Ai deklaroi se organizatat humanitare që kryejnë ndihma duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të zgjidhur problemin e ujit.

"Më shumë se 800.000 civilë në rajon përveç shumë furnizimeve bazë vuajnë nga mungesa e ujit gjatë verës", tha Hallaj.Mungesa e ujit në trup çon në shumë sëmundje

Serhan Esved, një mjek i mjekësisë së brendshme që punon në Spitalin Rahme në Idlib, tha se mungesa e ujit në trupin e një personi shkakton probleme në disa organe, tharje të gojës dhe mosprodhim të djersës dhe lotëve.

"Uji rregullon temperaturën e trupit. Përbën 83 për qind të gjakut në trup. Hidraton oksigjenin për frymëmarrje", tha Esved.

Duke thënë se mungesa e ujit në trup shkakton shumë sëmundje, Esved sqaroi se mungesa e ujit shkakton rritjen e temperaturës së trupit, rrahjet e shpejta të zemrës, uljen e presionit të gjakut, dhimbje koke, humbje gjaku, mjegullim të mendjes, tharje të lëkurës dhe sëmundje të ndryshme të lëkurës".

5 muaj probleme me ujësjellësinKhaled Muhammed, i cili u shpërngul me forcë nga forcat e regjimit të Asadit, tha se prej 5 muajsh kanë pasur probleme me furnizimin me ujë dhe se kanë aplikuar në shumë organizata të ndihmave humanitare, por nuk ka pasur asnjë rezultat.

Duke theksuar se banorët e kampit e furnizohen me ujë të pijshëm nga uji i papastër që fermerët ujitin kopshtet e tyre, Muhammed njoftoi se njerëzit janë të varfër atje.

"Ata nuk kanë para për të blerë ujë. Pronarët e cisternave shesin ujin me çmime të shtrenjta", tha Muhammed.

Duke thënë se ata paguajnë 20 lira për një fuçi ujë, Muhamedi theksoi se dita e punëtorëve është 20 lira.

"A do të hamë me paratë që fitojmë, a të blejmë ilaçe. Ne nuk kemi ujë për të pirë dhe për t'u larë. Nëse nuk pastrohemi, ne kemi sëmundje. Nëse njerëzit nuk pinë ujë, ata sëmuren nga veshkat", tha Muhammed.

Khaled Hussain, i cili vuan nga mungesa e ujit, tha se prej 5 muajsh kanë probleme me furnizimin me ujë.

"Unë punoj për 20 lira në ditë. Ndonjëherë nuk gjej punë. A të blejmë ushqim me paratë që fitojmë, a të marrim ujë", u shpreh Hussain.

Duke u shtuar se pronarët e cisternave shesin ujin me një çmim shumë të lartë, Hussain se në Idlib moti është shumë i nxehtë.

"Ne nuk kemi ujë për t'u larë. Uji është një nevojë e rëndësishme. Pa ujë, nuk ka jetë", tha ai.

Abdulkerim Arif, i cili u vendos në një tendë në fshatin Zerdene në veri të Idlibit, gjithashtu deklaroi se ishte i shqetësuar që fëmijët e tij do të sëmuren për shkak të mungesës së ujit.

"Në fytyrat e fëmijëve tanë filluan të shfaqen plagë. Kjo është për shkak të mungesës së ujit. Ne presim që organizatat bamirëse dhe autoritetet të ndihmojnë banorët e kampit", tha Arif.