Prodhuesi gjerman i automjeteve Audi nga sezoni 2026 do të marrë pjesë në Kampionatin Botëror të Formula 1 si furnizues i motorëve.

Sipas një deklarate në faqen e internetit të Formula 1, Shefi Ekzekutiv i Audi, Markus Duesmann, ka thënë se rregullat e njësisë së fuqisë (power unit) që do të hyjnë në fuqi në vitin 2026 luajnë një rol kyç në vendimin e tyre.

Njësitë e fuqisë të vitit 2026 do të ruajnë arkitekturën e motorëve ekzistues V6 me "turbo-ngarkesë", por do të kenë fuqi të shtuar elektrike dhe 100 për qind karburante të qëndrueshme.

Në deklaratën e bërë nga Audi, e cila do të marrë pjesë në F1 për herë të parë në historinë e saj, thuhet se në fund të vitit do të bëhet e ditur me cilin ekip do të bashkëpunojnë.

Audi pritet të blejë aksione të ekipit të Sauber me bazë në Zvicër, i cili garon në kampionat me emrin Alfa Romeo.